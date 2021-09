Le prince William portait des pantoufles de fabrication britannique à 400 £ sur le tapis rouge | Royale | Nouvelles

in

Pour répondre à la question des admirateurs royaux et des amateurs de vêtements pour hommes, le DailyMail a recherché quelles chaussures le père de George portait sur le tapis rouge.

“Le prince William portait apparemment une paire de chaussures en cachemire noir Arthur Sleep de 400 £ [handmade in England] à la première de “No Time To Die” hier soir”, a rapporté Rebecca English.

William porte les chaussons en cachemire noir d’Arthur Sleep depuis 2015 et ils sont devenus ses chaussures de prédilection pour les événements officiels.

« Établi à Londres, Arthur Sleep crée les plus belles pantoufles du monde, exclusivement faites à la main en Angleterre », peut-on lire sur le site de la marque.

“Chaque paire est créée par des artisans qui s’appuient sur plus de 500 ans de tradition artisanale, représentant le design britannique et l’artisanat fait main à son plus raffiné.”

Le fondateur de la société, Jahangir Azam, a même été invité par le magazine PEOPLE à commenter le style du prince William après que le monarque a assisté à un gala à Londres en 2019 portant une veste en velours vert Reiss à 285 £.

“Je pense que cela montre qu’il a un vrai flair moderne pour porter une veste verte élégante comme ça”, a déclaré le fondateur d’Arthur Sleep à PEOPLE.

“Traditionnellement, une veste en velours est le signe d’un gentleman élégant – c’est formidable qu’il montre la polyvalence des tenues de soirée.”

Le prince Harry est également un fan de la marque et posséderait trois paires de leurs pantoufles signature.

En guise de cadeau de mariage, le régiment Blues and Royals de la Household Cavalry lui a offert une paire de pantoufles en velours sur mesure d’Arthur Sleep, brodées à la main du chiffre de l’aigle du régiment.

Meghan Markle a également reçu une paire assortie.