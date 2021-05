Le prince William «portait une attention évidente à Kate» chaque fois qu’elle était dans la salle de l’université | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge se sont rencontrés pendant leurs études à l’Université St. Andrew’s en Ecosse entre 2001 et 2005. L’ancienne camarade de classe Laura Warshauer, qui a rencontré le prince William en 2001 à l’université, a expliqué que le couple “avait définitivement de la chimie”.

Elle a déclaré au magazine People: «Chaque fois que Kate était dans la pièce, Will était évidemment attentif à elle.

«Quand nous étions assis à déjeuner dans la salle à manger et qu’ils parlaient tous les deux, c’était incroyable de voir à quel point c’était naturel, à quel point ils avaient tant à se dire.

«Avec le recul, il y a eu tous ces petits moments – certainement des moments où je me suis dit: ‘Wow, ça pourrait vraiment être quelque chose.'”

Au cours de leur deuxième année à l’université, Kate et William sont devenus colocataires et ont partagé un appartement avec deux autres amis.

Dans l’entrevue de fiançailles, William a déclaré: «Nous étions tous les deux très jeunes, c’était à l’université. Nous nous trouvions tous les deux comme tels et étions des personnages et des trucs différents.

«Nous essayions vraiment de trouver notre propre chemin et nous grandissions, c’était un peu d’espace et un peu de choses comme ça et ça a marché pour le mieux.

Le couple s’est marié en 2011 à l’abbaye de Westminster.

Le mois dernier, les Cambridges ont célébré leur dixième anniversaire de mariage.

Depuis leur mariage royal, Kate et William ont eu trois enfants ensemble: le prince George, sept ans, la princesse Charlotte, six ans, et le prince Louis, trois ans.