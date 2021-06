Le prince William pourrait être le premier à abdiquer depuis des décennies au milieu des bouleversements royaux après le règne de la reine | Royale | Nouvelles

in

Le prince William se prépare pour le prix Earthshot

Le prince William pourrait devenir le premier royal britannique de ce siècle à abdiquer, a déclaré l’expert royal Ian Lloyd. L’expert pense que la fin du règne de la reine entraînera de nombreux changements au sein du cabinet.

L’un d’eux, a déclaré M. Lloyd, pourrait être une approche différente du service en tant que monarque.

Plutôt que de servir de monarques toute leur vie, les futures générations de rois et reines britanniques pourraient suivre l’exemple des monarchies européennes et prendre leur retraite lorsqu’elles atteignent un âge qui pourrait les empêcher de remplir pleinement leurs fonctions, a expliqué l’auteur.

M. Lloyd, cependant, pense qu’un changement similaire pourrait être observé sous le règne du prince William, car le prince Charles “voudra probablement avoir un peu de temps en tant que roi”.

L’auteur de ‘The Duke: 100 Chapters in the Life of Prince Philip’ a déclaré à Express.co.uk: “La plupart des autres monarchies d’Europe ont abdiqué – par exemple le roi Juan Carlos d’Espagne, la reine Beatrix des Pays-Bas et Albert II , le roi de Belgique se retire.

Le prince William pourrait devenir le premier royal britannique de ce siècle à abdiquer, a déclaré un expert (Image: GETTY)

Agée de 21 ans, la reine s’est engagée à servir la Couronne, le pays et le Commonwealth toute sa vie (Image: GETTY)

“L’abdication et la retraite des monarques sont monnaie courante en Europe.”

La reine, pense-t-il, est très peu susceptible d’abdiquer un jour, compte tenu de son engagement envers la Couronne et de sa célèbre promesse.

Il a poursuivi: “Le prince Charles ne le ferait jamais non plus, il aura peut-être 80 ans au moment où il montera sur le trône, et je pense qu’il voudrait avoir un peu de temps en tant que roi.

“Je pense qu’à l’avenir, le prince William pourrait devenir le premier monarque britannique de ce siècle à abdiquer lorsqu’il atteindra un certain âge, car il vaut mieux qu’un roi ou une reine monte sur le trône à l’âge de 40 ans et prenne sa retraite à 70 ans. lorsque vous êtes en bonne santé et que vous pouvez représenter le pays dans le monde.

Le prince Charles est l’héritier du trône (Image: GETTY)

“Cela peut être un changement que nous verrons à l’avenir.”

Express.co.uk a contacté Kensington Palace pour commentaires.

Alors que d’autres chefs d’État royaux en Europe sont nommés, les monarques de Grande-Bretagne sont oints.

C’est parce qu’ils deviennent non seulement des chefs d’État de Grande-Bretagne et des autres royaumes d’outre-mer, mais aussi des dirigeants de l’Église d’Angleterre.

Seule une poignée de monarques au Royaume-Uni ont abandonné leurs fonctions au cours des siècles.

Le prince William et Kate sont devenus le duc et la duchesse de Cambridge en 2011 (Image: GETTY)

Le prince William et la reine (Image : GETTY)

En décembre 1936, le roi Édouard VIII abdique pour épouser la mondaine américaine Wallis Simpson.

En 1811, le roi George III a été jugé inapte à régner et son fils a commencé à régner par procuration jusqu’à la mort du monarque en 1820.

La reine Elizabeth II s’est engagée à son 21e anniversaire à servir la Couronne, le pays et le Commonwealth toute sa vie.

Et étant donné sa bonne santé et l’engagement qu’elle continue de montrer, il est fort probable qu’elle respectera sa promesse.

Le prince William est deuxième sur le trône (Image: EXPRESS)

Cependant, la reine a une fois révélé à sa défunte cousine Margaret Rhodes qu’elle pourrait abandonner le trône si elle souffrait d’un accident vasculaire cérébral ou de la maladie d’Alzheimer.

En effet, la monarque signale depuis quelques mois qu’elle ne veut pas ralentir, malgré le coup dur que lui a porté la mort du prince Philip.

Ce mois-ci seulement, elle a participé à une réception clé à Cornwall avec les dirigeants mondiaux participant au G7 – peu de temps après avoir tenu une réunion par téléphone avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

Lors de la réception à l’Eden Project, elle a rencontré le président américain Joe Biden.

Le prince William a trois enfants (Image : GETTY)

Le lendemain, elle est sortie dans le Quadrangle du château de Windsor pour marquer son anniversaire officiel et a regardé le défilé Trooping the Color.

Et le 13 juin, le lendemain, la reine infatigable a accueilli Joe Biden et son épouse le Dr Jill Biden au château de Windsor pour un thé et des entretiens privés.

La semaine dernière, le monarque est également sorti du château pour assister à Royal Ascot, son rendez-vous de course le plus apprécié.

Et du 28 juin au 1er juillet, la reine entreprendra la semaine de Holyrood – au cours de laquelle elle visitera trois villes écossaises pour rencontrer des propriétaires d’entreprises, des membres du personnel caritatif et des personnes de tous horizons.