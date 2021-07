Le prince William prend des mesures décisives contre Harry après les tentatives de la reine de faire la paix | Royale | Nouvelles

Le prince Harry et Meghan Markle ont régulièrement critiqué la famille royale cette année alors que le fossé entre eux et la monarchie continue de s’aggraver. Le couple a critiqué la monarchie dans des interviews explosives avec Oprah Winfrey et a annoncé des méga-millions d’accords avec les géants du streaming Netflix et Spotify. Cependant, le prince William a décidé que “ça suffit”, selon les experts royaux, alors que le duc de Cambridge mène une riposte.

William a décidé que la stratégie “d’aplanir les choses ne fonctionnait pas depuis assez longtemps”.

L’hôte de MailPlus’ Palace Confidential, Jo Elvin, a déclaré: “Cela indique à beaucoup de gens que le prince William aggravait vraiment beaucoup ce drame et cette querelle, plutôt que d’essayer de l’atténuer.”

La chroniqueuse du Mail on Sunday, Charlotte Griffiths, a répondu: “William avait estimé que le lissage ne fonctionnait pas depuis assez longtemps à ce moment-là.

“Il sentait qu’une action décisive était nécessaire, qu’il devait les jouer à leur propre jeu.”

Elle a noté: “Le lissage que la reine avait fait avec beaucoup de diligence, au moment où Meghan est entrée en scène, n’a pas du tout porté ses fruits, alors William a pensé qu’il allait essayer une approche différente.”

Cela survient alors que Mme Griffiths a noté que le nouveau documentaire d’ITV – Harry et William: Où s’est-il passé? – expose la ligne dure prise par William face à la résistance de Harry.

Elle a déclaré: “Une nouvelle image se dessine selon laquelle William est beaucoup plus dur dans cette situation que nous ne le pensions auparavant.

“Il ne prenait pas de bêtises très tôt, semble-t-il.”

M. Larcombe a ajouté: “En fin de compte, ils doivent trouver un moyen de faire leur travail à LA sans échanger sur la marque royale.

“Le prince Harry n’a pas vraiment été subtil.

“Il a révélé au monde qu’il déteste à peu près sa famille et que tout le système est pourri jusqu’à la moelle, mais en parlant continuellement de la famille royale, ils tirent profit de la marque.

“S’ils passent toute leur carrière à vendre cette marque royale, ils ne parleront plus jamais à William.”