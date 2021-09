Le prince William profite d’une soirée spéciale au match d’Aston Villa | Royale | Nouvelles

in

Le duc de Cambridge a été franc dans son soutien à Aston Villa, partageant comment il en est venu à aimer «The Lions» l’année dernière. Maintenant, des images du match de Coupe Carabou d’Aston Villa contre Chelsea montrent William dans les tribunes encourageant son équipe. À la 64e minute du temps réglementaire, des images montrent le rugissement royal avec approbation alors que « The Villa » égalise contre Chelsea à Stamford Bridge.

S’adressant à l’ancien footballeur Peter Crouch sur BBC Sounds ” That Peter Crouch Podcast ” en 2020, William a déclaré qu’il était désespéré de ne pas être comme ses amis d’école en soutenant Manchester United.

Il a déclaré qu’il était devenu un fan d’Aston Villa à l’âge de 11 ans, lorsqu’il a regardé l’équipe affronter Bolton en FA Cup.

Le duc a déclaré à l’époque: “Je me suis assis là parmi tous les fans de Villa et j’ai adoré ça. J’ai trouvé que l’ambiance était géniale.

“J’ai ressenti une réelle connexion avec le club. J’ai senti que Villa était un club des Midlands très fier et c’était très spécial.

“Ce n’est que ces dernières années que j’ai compris Villa comme ma vraie équipe et je les regarde beaucoup et j’entre dans les statistiques.”

La nuit de William à Stamford Bridge survient alors que BBC One a diffusé un documentaire commémorant le regretté duc d’Édimbourg.

Philip est décédé le 9 avril 2021, quelques mois seulement avant son 100e anniversaire, et a été inhumé le 17 avril au château de Windsor.

L’émission “Prince Philip: The Royal Family Remembers” de la BBC explique à quel point il a “admiré” son grand-père pour “avoir abandonné sa carrière” lorsqu’il a épousé la reine Elizabeth II.

Il a déclaré dans l’émission: “L’une des choses pour lesquelles je l’admire, c’est qu’il a renoncé à une carrière militaire très réussie pour être l’épouse de la reine et la soutenir et pour entrer en service et en devoir d’une manière différente.”

