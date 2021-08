Le prince William raconte qu’il “se défouler avec les gars” loin du temps chargé des parents | Royale | Nouvelles

S’exprimant sur le podcast Peter Crouch, le prince a admis que le football était devenu plus important pour lui et qu’il était capable de parler de ce sport avec les autres. Il a déclaré : « Depuis que je suis papa, le football est devenu bien plus important qu’avant, il a beaucoup changé ; J’ai besoin d’être parmi d’autres gars et de me défouler.

“Crie un peu, n’abuse pas de l’arbitre parce que je suis le président de la FA et je ne peux pas faire ça mais dans ma tête je le suis.

« Parler de football aide beaucoup.

Le prince George est l’aîné des enfants de Cambridge à huit ans, suivi de la princesse Charlotte, six ans, et du prince Louis, trois ans.

Peter Crouch a demandé si les enfants du prince William aimaient le football.

Le prince William a répondu: «Oui, ils le font, j’ai emmené George et Charlotte au match de Norwich, Villa, George a commencé à s’y mettre vraiment à la fin.

“J’essaierai de ne pas le persuader d’être un fan de Villa, je le laisserai choisir sa propre voie, je pense qu’avoir une variété de clubs, c’est ce qui lui convient.”

On a demandé au prince William: “Et s’il devenait vraiment bon au football, peut-il faire le travail et à l’avant pour Villa?”

Le prince a répondu: “Je pense qu’il pourrait être un buteur de tous les temps, je ne vois aucune raison de ne pas le faire.”

Le duc et la duchesse de Cambridge ont emmené le prince George voir l’Angleterre lors de la finale de l’Euro à Wembley en juillet.