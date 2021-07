Le prince William rallie les joueurs anglais après le “coup de cœur” de la pénalité – “Gardez la tête haute !” | Royaume-Uni | Nouvelles

Les Three Lions ont encore une fois manqué de justesse en perdant la finale aux tirs au but contre l’Italie. Après un début de match foudroyant de l’Angleterre, qui s’est soldé par un superbe but de Luke Shaw à la deuxième minute, les hommes de Roberto Mancini ont repris le chemin du match grâce à un égaliseur de Leonardo Bonucci à la 67e minute. Le match est entré en prolongation, mais aucune des deux équipes n’a réussi à trouver le but gagnant.

La séance de tirs au but qui a suivi a vu les Azzurri garder leur sang-froid pour l’emporter 3-2 et remporter leur deuxième Championnat d’Europe – et le premier depuis 1968.

Les joueurs anglais ont été dévastés lorsqu’ils ont vu la chance de la gloire leur filer entre les doigts.

Cependant, le duc de Cambridge ne tarit pas d’éloges sur les joueurs et le personnel anglais, alors qu’il cherchait à les consoler.

Il a qualifié la perte de “déchirante”.

Le prince William a tweeté : “@England, vous êtes tous venus de si loin, mais malheureusement cette fois ce n’était pas notre journée.

“Vous pouvez tous garder la tête haute et être si fiers de vous – je sais qu’il y a plus à venir. W”

William, qui est président de la FA, a également gracieusement félicité les Italiens pour leur exploit.

LIRE LA SUITE: Kate Middleton repérée portant une tenue patriotique pour la finale de l’Euro 2020

Un autre a commenté: “Ils ont si bien fait. Le pays s’est réuni pour notre fabuleuse équipe.

“Southgate est un gars incroyable et un super modèle.

“L’avenir est radieux pour l’équipe d’Angleterre et le football anglais.”