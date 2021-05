Le prince William ravit les fans royaux en portant une pochette après la blague «No1» | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge sont venus discuter avec des bénévoles et des jeunes de l’Unité écossaise de réduction de la violence (SVRU) à Cockenzie plus tôt dans la semaine. Le SVRU est un projet conjoint soutenu par la police et le gouvernement écossais qui tente de s’attaquer aux causes profondes de la violence. Le couple royal a regardé les jeunes pratiquer des arts martiaux, produire des morceaux de musique et effectuer l’entretien des vélos.

Les activités ont été organisées par un organisme communautaire appelé Heavy Sound.

Kate a ravi ses hôtes quand elle s’est lancée pour s’essayer à la création de musique de danse électronique.

Au grand amusement de William, elle a eu du mal à maîtriser les arts d’être DJ.

Le duc de Cambridge a supplié sa femme d’arrêter, disant “ça me fait mal aux oreilles”, avant de plaisanter “Je ne suis pas sûr que ce soit encore le matériau numéro un”.

Alors qu’ils étaient sur le point de partir, William fit alors un doux geste en signe de rédemption pour ses commentaires effrontés.

Repérant la pochette de Kate sur le canapé en cuir, le duc se précipita pour la ramasser, avant de la passer à sa femme.

“Toujours à sa recherche.”

Un autre a écrit: “Btw, j’adore la façon dont William tient le sac à main de Catherine pendant qu’elle est DJ.”

Tandis qu’un troisième a déclaré: “J’allais dire la même chose et ce n’est pas la première fois non plus.”