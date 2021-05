Le prince William reçoit son premier vaccin Covid – membre de la famille royale photographié | Royal | Nouvelles

Prince William: Kate Garraway discute du premier coup de Royal

Le prince William a révélé sur les réseaux sociaux qu’il avait été vacciné contre le coronavirus. Le duc de Cambridge a publié un article sur les comptes officiels Instagram et Twitter qu’il partage avec Kate, duchesse de Cambridge.

Son message disait: «Mardi, j’ai reçu ma première dose du vaccin COVID-19.

“À tous ceux qui travaillent sur le déploiement du vaccin – merci pour tout ce que vous avez fait et continuez de faire.”

Le message comprenait également une photo du duc de Cambridge portant un masque facial et une manche enroulée alors qu’il recevait le coup.

La décision d’être représenté tout en recevant le vaccin marque une première royale, car les autres membres de la famille royale britannique qui se sont fait vacciner n’ont pas partagé une photo d’eux-mêmes pendant l’administration du vaccin.

Le prince William a été vacciné contre le COVID-19 (Image: KENSINGTON PALACE)

Le prince William visitant un centre de vaccination éphémère à l’abbaye de Westminster (Image: GETTY)

Le prince William a été vacciné par le personnel du NHS dans un centre de vaccination éphémère installé au Science Museum, près de sa résidence de Londres.

Le palais de Kensington n’a pas précisé quel vaccin le duc avait reçu.

Tout au long de 2020, William a soutenu l’équipe de chercheurs et de scientifiques qui ont travaillé sur le vaccin Oxford / AstraZeneca.

En juin de l’année dernière, il a visité l’Oxford Vaccine Group à l’hôpital Churchill, où il a vu de première main les efforts déployés pour créer le vaccin qui sauve des vies.

Prince William lors d’une visite à Oxford en juin dernier (Image: GETTY)

Fin novembre, après l’annonce de l’efficacité de ce vaccin, le duc de Cambridge a célébré la nouvelle en participant à un appel vidéo avec le professeur Andy Pollard, professeur d’infection et d’immunité pédiatriques, le professeur Sarah Gilbert, professeur de vaccinologie, et Professeur Louise Richardson, vice-chancelier de l’Université d’Oxford.

William a dit aux chercheurs qui ont travaillé sur le jab: “Bien joué, je suis tellement heureux pour vous tous, je le suis vraiment.

«J’ai vu sur les visages de tout le monde en juin combien de temps et d’efforts étaient consacrés à cela, et je pouvais voir qu’il y avait beaucoup de pression sur tout le monde, donc je suis tellement ravi que vous ayez réussi à le résoudre – si vraiment bien Fini.”

La reine et le regretté prince Philip ont été les premiers membres de la famille royale à recevoir le vaccin contre le COVID-19.

La reine a reçu son jab en janvier (Image: GETTY)

Pas moins de 48,5 millions de doses de vaccin contre le COVID-19 ont été inoculées par le NHS au cours des six derniers mois (Image: GETTY)

Le 9 janvier, un porte-parole du palais de Buckingham a déclaré: “La reine et le duc d’Édimbourg ont reçu aujourd’hui les vaccinations Covid-19.”

Une source du palais a donné plus de détails sur la vaccination des membres de la famille royale, affirmant que les vaccins avaient été administrés par un médecin de famille au château de Windsor, où les membres de la famille royale âgés s’auto-isolent.

Ils ont également déclaré que la décision de révéler que la vaccination avait été effectuée avait été prise par la reine, dans le but d’éviter les spéculations et les inexactitudes. ”

Un mois plus tard, le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, ont également reçu leur première dose de vaccin.

Le prince William est deuxième sur le trône (Image: EXPRESS)

Lors d’une visite royale dans un centre de vaccination éphémère de la mosquée Finsbury Park à Londres, Camilla a déclaré qu’elle avait reçu le vaccin Oxford / AstraZeneca.

En plaisantant sur le fait d’avoir peur des aiguilles, elle a déclaré: “J’avais l’AstraZeneca. Même si cela n’avait pas d’importance, je n’ai pas demandé. Vous prenez ce qu’on vous donne.

“Je ne demande même pas parce que je déteste tellement les injections que je ferme les yeux … quoi qu’il en soit.”

La nouvelle de la vaccination du prince William intervient alors que le NHS a confirmé que les personnes âgées de 34 à 35 ans seront contactées entre le 20 et le 21 mai pour prendre rendez-vous et obtenir leur première dose.

Camilla a déclaré en mars qu’elle avait reçu le jab Oxford / AstraZeneca (Image: GETTY)

Alors que le déploiement du vaccin se poursuit, le NHS England a déclaré que des personnes dans la trentaine pourraient se faire vacciner “au cours des prochains jours et semaines”.

Le professeur Stephen Powis, directeur médical national du NHS England, a déclaré: “Le succès du programme de vaccination NHS COVID-19, le plus important de l’histoire, n’est pas le fruit du hasard, mais d’une planification minutieuse et précise par le personnel du NHS qui a maintenant livré 48,5 millions. doses à travers l’Angleterre en moins de six mois.

«Obtenir le vaccin est l’étape la plus importante que nous puissions franchir pour nous protéger, protéger nos familles et nos communautés contre le COVID-19, alors lorsque vous êtes appelé, prenez rendez-vous et rejoignez les dizaines de millions de personnes qui ont déjà été piégées. ”