Le prince William «réfléchit déjà» à la façon de «moderniser» la famille royale en tant que roi | Royal | Nouvelles

L’ambitieux duc de Cambridge «pense déjà» à l’avenir de la monarchie, même s’il faudra peut-être des années avant de pouvoir mettre en œuvre ses objectifs. S’adressant à nous chaque semaine, une source royale a décrit comment le futur monarque avait de grands projets.

La source a déclaré: «William pense déjà à l’avenir de la monarchie et aux changements qu’il va apporter.

«Tout en respectant le protocole, il prévoit de moderniser certains aspects et se donne pour mission d’être plus accessible que les générations précédentes.

«Lui et Kate [Middleton] ont réussi à créer un équilibre sain d’ouverture [in the public eye] tout en maintenant le sentiment de mystère qui entoure la famille royale et nous maintient engagés.

Les commentaires font suite à des rumeurs sur le projet du prince Charles de «mincir» la monarchie lorsqu’il deviendra roi Charles.

Bien que rien ne soit encore confirmé, les experts royaux pensent que le prince Harry et son épouse Meghan Markle ne font peut-être pas partie de l’équipe mise à jour.

Le duc de Cambridge, 38 ans, est deuxième sur le trône après Charles, 72 ans.

La source royale a ajouté: «William admet qu’être sous les projecteurs fait partie du travail, et ça va.

«Il prend son futur rôle de roi et au sérieux et considère que c’est un grand honneur et un privilège d’être à son poste. La monarchie et sa famille passeront toujours en premier. »

