Le prince William refuse de «prendre plus de bêtises» sur le drame Megxit dans la famille royale | Royale | Nouvelles

Le prince William a été “très, très ferme” pour repousser le prince Harry et Meghan Markle dans les coulisses, selon un expert royal. La chroniqueuse du Mail on Sunday, Charlotte Griffiths, a noté qu’il y avait “une nouvelle image émergeant selon laquelle William est beaucoup plus dur dans cette situation que nous ne le pensions auparavant”. Cela survient au milieu d’une rupture en cours entre les deux frères.

Elle a déclaré à Palace Confidential sur MailPlus que William ne “prenait plus de bêtises du couple”.

Mme Griffiths a poursuivi: “La plupart des gens pensaient que le principal responsable des retombées n’était pas Meghan, mais plutôt les frères eux-mêmes.

“Une nouvelle image se dessine selon laquelle William est beaucoup plus dur dans cette situation que nous ne le pensions auparavant.

“Il est très, très ferme. Il a été beaucoup plus dur dans les coulisses très tôt.

“Il ne prenait plus de bêtises depuis très tôt, semble-t-il.”

JUST IN: le prince William “prend des mesures décisives” contre Harry

Cela vient après les producteurs de programmes pour le nouveau documentaire d’ITV “Harry et William: Qu’est-ce qui s’est mal passé?” a dû apporter des changements de dernière minute après qu’une affirmation selon laquelle William aurait divulgué des histoires négatives sur la santé mentale de son frère a été réfutée par le duc de Cambridge.

L’animateur Jo Elvin a déclaré: “C’est un autre signe que William tient à corriger ce qu’il considère comme des contrevérités.”

La rédactrice royale du Mail, Rebecca English, a ajouté: “Nous n’allons pas voir William se plaindre d’un article ou d’un programme.

“Mais ce qui est clair, c’est qu’il y a une ligne dans le sable pour lui.

“La suggestion qu’il avait informée de son frère et de ses problèmes de santé mentale était juste un pas de trop pour lui.”

L’auteur royal Duncan Larcombe a récemment affirmé que William « redoutait » le prochain mouvement de Harry et Meghan au milieu d’informations selon lesquelles le couple envisageait de devenir des « influenceurs ».

Le prince Harry a déclaré à Oprah Winfrey que lui et William étaient sur des “chemins différents” et ont qualifié leur relation d'”espace”.

Le couple a critiqué la famille royale pour son manque de soutien face à la lutte de Meghan contre la santé mentale et a affirmé que Buckingham Palace n’était pas favorable à la gestion de l’intrusion des médias.

Ils ont déclaré que le palais avait refusé de corriger les articles de tabloïd préjudiciables qui circulaient régulièrement sur la duchesse, laissant Meghan se sentir non soutenue et vilipendée par la presse.