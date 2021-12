Le prince William remercié publiquement par son ancien employeur alors que Duke garde les projecteurs sur un problème clé | Royale | Nouvelles

William a été publiquement félicité par l’East Anglian Air Ambulance (EAAA), pour laquelle le duc de Cambridge a travaillé entre 2015 et 2017. L’organisation a écrit sur Twitter : « L’EAAA souhaite remercier SAR le duc de Cambridge pour avoir promu l’importance de parler ouvertement. sur les problèmes de santé mentale.

« Un certain nombre d’initiatives importantes ont été lancées la semaine dernière pour que les travailleurs des services d’urgence soutiennent la santé mentale. »

L’organisation a également partagé une déclaration dimanche, dans laquelle elle a souligné les ressources que l’EAAA fournit à son personnel et comment l’organisation continue de travailler avec le duc.

Il disait : « L’EAAA continue de fournir à tout notre personnel une gamme d’assistance, personnalisable en fonction de leurs besoins particuliers, pour faire face aux défis uniques auxquels sont confrontés les travailleurs des services d’urgence.

« Des initiatives telles que celles annoncées par Son Altesse Royale et les engagements pris au sein de notre association contribuent à apporter le soutien vital et varié nécessaire à l’ensemble du personnel dans l’exercice des fonctions des services d’urgence.

« Discuter de la santé mentale et de l’impact qu’elle a sur nos vies donne des forces aux autres. »

Après que l’organisation eut indiqué qu’elle avait assisté au Symposium sur la santé mentale de la Royal Foundation organisé par le duc de Cambridge, la déclaration se lit comme suit : « Merci pour votre soutien continu à tous les secouristes, Votre Altesse Royale. »

William a lancé l’initiative Blue Light Together fin novembre, un accord entre tous les services d’urgence pour suivre un ensemble de normes visant à soutenir le bien-être mental des travailleurs de première ligne.

Lors de l’événement, le duc a pu parler de sa propre expérience personnelle en ce qui concerne à quel point le travail des intervenants d’urgence est exigeant et stressant, ayant travaillé en tant que membre de la RAF Search & Rescue et de l’East Anglia Air Ambulance.

S’exprimant devant 200 travailleurs de première ligne, il a déclaré: « Je pense souvent à mon temps de travail pour la recherche et le sauvetage de la RAF et l’East Anglia Air Ambulance.

« Je me souviens de la pression d’assister à des appels dans les conditions les plus stressantes, parfois avec des conclusions tragiques.

« Je me souviens du sens de la solidarité avec mon équipe, se rassemblant pour faire de notre mieux et partageant le poids de la responsabilité.

« Je me souviens aussi d’être rentré chez moi avec le stress et les tensions de la journée pesant sur mon esprit, et je voulais éviter de surcharger ma famille avec ce que j’avais vu. »

William a également parlé de son travail en tant que pilote d’hélicoptère dans un épisode spécial Time To Walk, une expérience de marche audio publiée aujourd’hui sur Apple Fitness + et Apple Music 1.

En marchant de Sandringham House à Anmer Hall, le duc s’est rappelé avoir assisté à un incident impliquant un garçon de quelques années de plus que son premier-né, le prince George.

Bien qu’il ne l’ait pas réalisé immédiatement après l’incident, le duc a remarqué avec le temps que l’expérience stressante était restée avec lui.

William a déclaré lors de l’émission Apple Music: « Je suis rentré chez moi ce soir-là assez contrarié mais pas de manière notable.

« Je n’étais pas en larmes, mais à l’intérieur, j’ai senti que quelque chose avait changé. J’ai ressenti une sorte de, une vraie tension à l’intérieur de moi.

« Cela m’a vraiment frappé des semaines plus tard. C’était comme si quelqu’un avait mis une clé dans une serrure et l’avait ouverte sans que je donne la permission de le faire.

« J’avais l’impression que le monde entier était en train de mourir. C’est un sentiment extraordinaire.

« Vous sentez que tout le monde souffre, tout le monde souffre. Et ce n’est pas moi. Je n’ai jamais ressenti ça auparavant. »

William a déclaré qu’il pouvait se débarrasser du traumatisme grâce au soutien de son lieu de travail et de ses collègues.

S’ouvrant sur la façon dont il a évolué, il a déclaré: « J’ai commencé à réaliser qu’en fait, vous ramenez chez vous le traumatisme des gens, la tristesse des gens, et cela vous affecte.

« J’ai eu la chance d’avoir quelqu’un à qui parler au travail dans l’ambulance aérienne parce que la santé mentale là où je travaillais était très importante.

« Parler de ces emplois a certainement aidé, les partager avec l’équipe et, finalement, dans un cas, rencontrer la famille et le patient impliqué qui s’est rétabli, même s’il n’est pas complètement rétabli, mais s’est rétabli. »

William a également montré son soutien aux travailleurs de première ligne pendant la pandémie.

En avril de l’année dernière, au plus fort de la première vague d’infection à Covid, le duc a soutenu le lancement de la plateforme 24/7 Our Frontline, qui fournit une aide confidentielle aux travailleurs clés.