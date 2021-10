Le prince William rend un hommage touchant au prince Philip lors d’une interview à la BBC sur le changement climatique | Royale | Nouvelles

Lors d’une interview avec le correspondant politique en chef de la BBC, Adam Fleming, le duc de Cambridge a parlé ouvertement de ce que le monde doit faire pour lutter contre le changement climatique. Le diffuseur national a diffusé l’interview de 30 minutes du prince William sur BBC One jeudi à 23h35.

Cependant, lors de la discussion du duc avec M. Fleming, les fans royaux les plus aigles ont peut-être repéré un hommage émouvant au défunt grand-père du duc, le prince Philip.

Légèrement au-dessus de l’épaule droite du prince William, les téléspectateurs peuvent voir une photo du duc d’Édimbourg et du fils aîné de William, le prince George.

Le prince Philip, qui après 73 ans de mariage avec la reine Elizabeth est devenu l’époux le plus ancien de Grande-Bretagne, est décédé à l’âge de 99 ans en avril 2021.

La photo, prise par la duchesse de Cambridge, montre le prince George tenant un livre assis dans la calèche de l’Iron Duke.

Connu tout au long de sa vie pour son amour des courses, les membres du cabinet ont parlé franchement d’accompagner le prince Philip dans sa calèche.

JUST IN: Le prince William révèle ce que le prince Louis aime faire dans une rare mise à jour sur le jeune royal

Le prince William a récemment écrit : « Je ne tiendrai jamais pour acquis les souvenirs spéciaux que mes enfants auront toujours de leur arrière-grand-père venant les chercher dans sa voiture et voyant par eux-mêmes son sens de l’aventure contagieux ainsi que son sens de l’humour espiègle ! «

Le cliché, pris en 2015 à Norfolk, a été précédemment partagé par le prince William alors qu’il rendait hommage à son défunt grand-père après sa mort.

À côté de la photo, le duc de Cambridge a écrit: « Le siècle de vie de mon grand-père a été défini par le service – à ce pays et au Commonwealth, à sa femme et à sa reine, et à notre famille. »

William a ajouté : « Mon grand-père était un homme extraordinaire et faisait partie d’une génération extraordinaire.

« Catherine et moi continuerons à faire ce qu’il aurait voulu et soutiendrons la reine dans les années à venir.

LIRE LA SUITE: Meghan Markle et le prince Harry «ne savent rien» des réclamations financières Levin

« Mon grand-père va me manquer, mais je sais qu’il voudrait que nous continuions le travail. »

Alors que l’hommage du prince à son défunt grand-père a peut-être été repéré par des téléspectateurs plus attentifs, M. Fleming a interrogé le duc sur un autre ornement du palais de Kensington.

Assis sous la table où était placée la photo de Philip et George, le correspondant politique en chef de la BBC a souligné que les Cambridges avaient une « sculpture de chien étrange ».

S’adressant à BBC Breakfast hier, M. Fleming a déclaré: « Nous étions au palais de Kensington, des fauteuils royaux et de petits nik-naks autour de la pièce.

« Cela inclut un petit ornement de chien étrange et pour une partie du podcast, nous avons regardé un peu l’émission télévisée qu’il a réalisée avec David Attenborough. »

A NE PAS MANQUER :

Kate fait une grande annonce après le lancement d’un nouveau projet par Harry et Meghan [INSIGHT]

L’avenir de Kate Middleton dans Firm mis à nu aux funérailles de Philip [REVEALED]

Regarde ce qui te manque maintenant, Meghan ! Kate rencontrera Biden [LIVE]

Mais M. Fleming a également utilisé l’interview au palais de Kensington pour interroger le prince William sur l’environnementalisme et son prix Earthshot.

Le duc de Cambridge a lancé plusieurs avertissements sur l’avenir de la planète.

« Je veux que les choses que j’ai appréciées – la vie en plein air, la nature, l’environnement – ​​je veux que ce soit là pour mes enfants, et pas seulement mes enfants mais les enfants de tous les autres », a-t-il déclaré.

William a ajouté: « Si nous ne faisons pas attention, nous volons l’avenir de nos enfants à travers ce que nous faisons maintenant. Et je pense que ce n’est pas juste. »