Le prince William révèle son propre livre à la suite de la nouvelle des mémoires de frère Harry

À la suite de l’annonce par le prince Harry qu’il rédige des mémoires “exactes et entièrement véridiques”, son frère, le prince William, a annoncé son propre projet littéraire. Le duc de Cambridge a co-écrit Earthshot: How to Save Our Planet, aux côtés de Colin Butfield, conseiller de la campagne environnementale du prince et producteur exécutif du projet Our Planet du WWF, et du producteur Jonnie Hughes. Le livre sera publié en octobre avant la remise du prix Earthshot à Londres en octobre. “Nous avons 10 ans pour inverser la tendance à la crise environnementale, mais nous avons besoin des meilleures solutions au monde et d’un objectif commun – sauver notre planète”, lit-on dans la description officielle du livre, disant que c’est “le premier livre définitif sur la façon dont ces objectifs peuvent s’attaquer à la crise environnementale.”

Cette nouvelle fait suite à l’annonce des mémoires du prince Harry, qui sera publiée par Penguin Random House en 2022. Le révélateur du duc de Sussex est décrit comme un « compte rendu définitif des expériences, des aventures, des pertes et des leçons de vie qui ont aidé à le façonner », couvrant son enfance aux yeux du public, son service militaire en Afghanistan et sa relation avec sa femme Meghan Markle, avec qui il partage son fils Archie, 2 ans, et sa fille Lilibet, 1 mois.

“J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né mais en tant qu’homme que je suis devenu”, a déclaré Harry dans un communiqué. “J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.” Le royal de 36 ans a poursuivi: “Je suis profondément reconnaissant d’avoir l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique. .” Les bénéfices du livre et du livre audio seront reversés à des œuvres caritatives.

Selon les rapports, la famille royale a été aveuglée par la nouvelle et se débat sur ce que Harry pourrait révéler. “Personne ne le savait”, a déclaré un autre initié royal. “C’était le chaos quand l’histoire de Page Six est sortie.” Un autre initié royal a déclaré au Daily Mail que le livre était “par Harry, tel qu’écrit par Meghan”. Une source a déclaré qu’il y avait “beaucoup d’yeux” parmi la famille royale, ajoutant que “tout le monde est juste fatigué d’être en colère quand il s’agit de ces deux-là”.

“Ils ont passé les 18 derniers mois à faire tout ce qu’ils avaient promis à Sa Majesté qu’ils ne feraient pas – vivre de leur vie antérieure et de leur statut de membres de la famille royale. C’est malheureusement prévisible”, a déclaré l’une des sources du Daily Mail. . Les sources du magasin disent qu’elles pensent que Harry n’a “jamais été du genre à admettre volontairement” ses propres erreurs et blâme “tout le monde sauf lui-même et sa femme” pour l’état de sa relation avec sa famille.

D’autres sources ont déclaré à Us Weekly que la famille royale était “secouée” par le livre. Le père de Harry, le prince Charles et son frère aîné, le prince William, sont “particulièrement préoccupés par ce que Harry révélera” et pensent que certaines des critiques publiques de Harry étaient “assez mauvaises”. Ils n’ont pas encore vu le livre et “ne savent pas à quoi s’attendre”, ce qui les “rend nerveux”.