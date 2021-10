Le prince William rivalise avec le prince Harry et Meghan Markle alors que le prix Earthshot est transféré aux États-Unis | Royale | Nouvelles

Prix ​​Earthshot : le prince William prononce un discours

Le prix est un « nouveau prix mondial pour l’environnement, conçu pour inciter au changement et aider à réparer notre planète au cours des 10 prochaines années ». Lors de la cérémonie de remise des prix, le duc de Cambridge a lancé un appel de ralliement passionné pour que les jeunes ne perdent pas espoir. dans cette « décennie décisive », il a exhorté les gens à se sentir « inspirés et à agir et exiger ».

Lors de son discours, William a annoncé que l’Earthshot de l’année prochaine aurait lieu aux États-Unis.

Il a déclaré: « Maintenant, j’espère que vous conviendrez que Londres et le Royaume-Uni ont fait beaucoup de show pour notre première année, donc pour la deuxième année, nous devons passer le relais à un pays dont le leadership est essentiel pour nos cinq Earthshots.

« Où mieux que la nation qui a inspiré le moonshot il y a toutes ces années.

« Je suis ravi d’annoncer que le prix Earthshot se rendra aux États-Unis d’Amérique en 2022. »

Cependant, les fans du duc et de la duchesse de Sussex se sont moqués du déménagement de William aux États-Unis après que Harry et Meghan ont déménagé en Californie après avoir démissionné du cabinet.

Un utilisateur de Twitter, @jozzzaphen, a simplement écrit : « Je le savais ».

Un autre utilisateur de Twitter, @Viv_Oyolu, a écrit : « Il doit avoir un projet » signature « comme Invictus Games, pour qu’il puisse dire regarde, je fais quelque chose aussi. »

Un troisième utilisateur de Twitter, @ThisJavier, a ajouté : « Rivalité fraternelle.

« Prince Harry : Découvrez les formidables jeux Invictus que j’ai créés.

« Prince William : Tenez mon cognac. »

@eily1978 a ajouté comment ils avaient prédit que le duc de Cambridge irait aux États-Unis l’année prochaine.

La cérémonie du prix Earthshot de ce soir a vu un certain nombre de célébrités de premier plan, dont la star de Harry Potter Emma Watson et Dame Emma Thompson.

Présentant le prix gagnant dans la catégorie protéger et restaurer la nature au gouvernement du Costa Rica, Kate, la duchesse de Cambridge, a déclaré : « La nature est vitale pour nous tous.

« Un monde naturel florissant régule notre planète, nourrit notre santé physique et mentale et aide à nourrir nos familles.

« Mais pendant trop longtemps, nous avons négligé nos espaces sauvages et maintenant nous sommes confrontés à un certain nombre de points de non-retour.

« Si nous n’agissons pas maintenant, nous déstabiliserons définitivement notre planète et nous priverons nos enfants de l’avenir qu’ils méritent. »

Kate est arrivée vêtue d’une robe Alexander McQueen faite pour elle en 2011, tandis que son mari portait un blazer en velours vert foncé et un col polo que le co-animateur Dermot O’Leary a décrit plus tard en plaisantant comme « ayant l’air très Bond ».

Aucune star ne s’est rendue à Londres pour l’événement et les organisateurs ont demandé aux invités de « prendre en compte l’environnement lors du choix de leur tenue » pour les récompenses inspirées des alunissages d’Apollo, surnommés Moonshot, qui ont contribué à faire progresser les réalisations technologiques de l’humanité.

Parmi les lauréats figuraient des projets de restauration de récifs coralliens, de redistribution de la nourriture indésirable en défaveur et un projet luttant contre les problèmes contribuant à la pollution de l’air en Inde.

Le père de William, le prince Charles, s’est rendu sur Twitter pour commenter l’événement.

Il a déclaré : « Je suis très fier de mon fils, William, pour son engagement croissant envers l’environnement et l’ambition audacieuse du prix Earthshot.

« En tant que monde, nous devons nous rassembler pour inspirer, réinventer et construire l’avenir durable dont nous avons désespérément besoin. »

Il a signé le tweet : « SAR le prince de Galles ».