Le prince William rompt le silence pour exprimer ses frustrations dans une nouvelle vidéo – «Assez, c’est assez» | Royal | Nouvelles

Le prince William met en garde contre l’urgence du changement climatique

Le prince William a enregistré un discours prononcé lors du premier gala mondial de Conservation International organisé par Idris et Sabrina Elba samedi. Dans la vidéo de deux minutes, le duc de Cambridge a lancé un cri de ralliement au gouvernement, aux entreprises, aux particuliers et aux associations pour qu’ils unissent leurs forces dans un effort concerté pour inverser les effets du changement climatique et de l’exploitation de l’environnement sur la planète.

Dans son discours passionné, le prince William a exhorté à s’inspirer des jeunes qui ont relevé ce défi sur eux-mêmes, en disant « assez c’est assez ».

Le duc a déclaré aux participants au gala: «En tant que partisans de Conservation International, vous ne savez que trop bien que cette décennie présente à l’humanité l’un de nos plus grands tests jamais réalisés.

«Si nous n’agissons pas de manière décisive au cours des 10 prochaines années, nous causerons des dommages irréversibles à notre planète.

«Ce dommage ne sera pas ressenti de la même manière par tout le monde.

Nouvelles du prince William: William a enregistré un discours pour Conservation International (Image: CONSERVATION INTERNATIONAL / TWITTER)

Nouvelles du prince William: Le duc soutient plusieurs organisations axées sur l’environnement (Image: GETTY)

«Ce sont les plus vulnérables, ceux qui ont le moins de ressources et ceux qui ont le moins fait pour provoquer le changement climatique qui continueront à être le plus touchés.

«Mais plutôt que d’être découragés face à ces défis, prenons plutôt l’exemple des millions de jeunes à travers le monde qui ont fait leur propre appel et qui ont dit que trop c’était trop.

«Nous tous, dans tous les secteurs de la société et aux quatre coins du monde, devons nous unir pour réinitialiser fondamentalement notre relation avec la nature et notre trajectoire en tant qu’espèce.

«Je crois sincèrement que les humains ont une capacité extraordinaire à se fixer des objectifs et à s’efforcer de les atteindre.

LIRE LA SUITE: Piers Morgan « reçoit des messages de gratitude » de la famille royale

Nouvelles du prince William: Les prix du duc de Cambridge sont gérés par la Royal Foundation (Image: CONSERVATION INTERNATIONAL)

« Le développement remarquable du vaccin COVID-19 en un temps record en est un bon exemple. »

Le prince William a poursuivi en parlant du prix Earthshot, l’initiative ambitieuse qu’il a lancée à l’automne 2020, qui attribuera cinq prix d’un million de livres sterling chaque année pendant la prochaine décennie à des particuliers, des organisations, des entreprises et des gouvernements capables de trouver des solutions viables sur cinq problèmes bien définis. .

Parlant de son projet, avec lequel Conservation International s’est associé, William a déclaré: «C’est pourquoi j’ai fondé le Earthshot Prize.

NE MANQUEZ PAS

Nouvelles du prince William: William a exhorté les organisations, les gouvernements et les particuliers à se réunir pour lutter contre la crise climatique (Image: GETTY)

Nouvelles du prince William: La première cérémonie de remise du prix Earthshot aura lieu à l’automne 2021 (Image: GETTY)

«Au cours des 10 prochaines années, le prix Earthshot encouragera, récompensera et mettra à l’échelle des solutions pour résoudre les plus grands défis environnementaux de notre temps.

« Nous avons fixé cinq objectifs ambitieux pour la fin de la décennie: protéger et restaurer la nature, purifier notre air, raviver nos océans, construire un monde sans déchets et réparer notre climat. »

Le prix Earthshot a été lancé en collaboration avec Sir David Attenborough et sera géré par Kate et William’s Royal Foundation.

L’inspiration pour le nom des récompenses a été tirée du Moonshot du président américain John F. Kennedy, son plan lancé en 1961 pour envoyer des astronautes américains sur la Lune dans la décennie.

Nouvelles du prince William: Le duc est le deuxième en ligne sur le trône (Image: EXPRESS)

La première cérémonie de remise du prix Earthshot aura lieu à l’automne 2021.

Les gagnants seront choisis par le Conseil de l’initiative, composé de personnalités de premier plan qui ont consacré une grande partie de leurs efforts à avoir un impact positif sur l’environnement.

Aux côtés du prince William et de Sir David, il y a la reine Rania de Jordanie, l’actrice Cate Blanchett et le basketteur Yao Ming.

Le message du prince William au gala a été bien reçu sur Twitter, où il a été récemment partagé par l’organisation.

Nouvelles du prince William: le prince William a lancé le prix Earthshot à la fin de 2020 (Image: CONSERVATION INTERNATIONAL)

Un fan royal a écrit: « Incroyable! Notre futur roi. Nous vous aimons. »

Un autre a déclaré: « Le prince William a un cœur pour la conservation et l’environnement! »

Un troisième a déclaré: « Il est tellement incroyable »

Et un autre a ajouté: « Je suis tout à fait d’accord. Nous devons travailler ensemble pour préserver cette belle planète qui est la nôtre ».