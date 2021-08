Le prince William salué comme un «nouveau type de leader» en tant que contrôle confiant du ciment de Cambridges | Royale | Nouvelles

in

Le duc de Cambridge, 39 ans, a été crédité du titre par un directeur des opérations des Nations Unies. Miwa Kato, directrice des opérations au Bureau de la drogue et du crime, a félicité le prince pour avoir établi un lien entre le trafic d’espèces sauvages et le crime organisé.

“C’est un nouveau type de leader”, a-t-elle déclaré.

Mme Kato a ajouté: “Il n’est pas seulement passionné et émotif à ce sujet, mais parle également de l’économie de cela.

“Nous n’avons pas cela clairement de beaucoup d’autres dirigeants.

“Ce problème nécessite une nouvelle génération de dirigeants qui peuvent parler aux gens et trouver des solutions.”

Le commentaire de Kato fait suite au prince William est apparu à Londres avant une conférence sur le commerce illégal de parties d’animaux sauvages en 2018.

Le futur roi a déclaré: “Pour ma part, je ne suis pas disposé à regarder mes enfants dans les yeux et à dire que nous étions la génération qui a laissé cela se produire sous notre surveillance.

« Il est temps de traiter le commerce illégal d’espèces sauvages comme le crime organisé grave qu’il est.

Le duc de Cambridge a ajouté: “C’est navrant de penser qu’au moment où mes enfants George, Charlotte et Louis auront atteint la vingtaine, les éléphants, les rhinocéros et les tigres pourraient bien avoir disparu à l’état sauvage.”

« Les signaux non verbaux de Kate suggèrent des niveaux de confiance accrus récemment.

“Elle semble évoluer vers un rôle royal plus en vue à part entière.

“Le rôle de Kate s’est développé lentement et prudemment et elle semble être une gardienne des règles qui pourrait évoluer en une appliquant les règles une fois qu’elle est reine, protégeant le protocole et peut-être même agissant en tant que médiatrice dans la famille mais sans devenir étouffante ou inaccessible.”