Le prince William « se blâme pour ses problèmes » contrairement au prince Harry | Royale | Nouvelles

Le commentaire intervient alors que le prince William a participé à un podcast candide rare, qui a été publié ce matin. Il a vu le prince William se promener dans le domaine de la reine Sandringham jusqu’à sa maison de campagne d’Anmer Hall. Il a parlé franchement de l’effet que son travail de pilote d’ambulance aérienne avait sur sa santé mentale.

L’expert royal Ingrid Seward a parlé des frères sur GB News.

Elle a déclaré: « C’est typique, je pense qu’en Californie, beaucoup de gens parlent comme ça.

« William parle complètement franchement et vous comprenez ce qu’il dit.

Elle a ajouté: « C’est la colère de Harry et l’acceptation de la situation par William, William ne blâme personne, il se blâme pour ses problèmes. »

« Et c’est le problème, vous n’êtes pas toujours tous ensemble. Alors vous ne pouvez pas passer une journée à le traiter », a-t-il ajouté.

Le prince a déclaré que l’impact d’assister à l’accident « l’a vraiment frappé des semaines plus tard ».

« J’avais l’impression que le monde entier était en train de mourir. C’est un sentiment extraordinaire. Vous sentez juste que tout le monde souffre, tout le monde souffre.

Il a ajouté: « Et ce n’est pas moi. Je n’ai jamais ressenti ça auparavant. Ma vie personnelle et tout allait parfaitement bien. »