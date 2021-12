Le prince William se souvient de la promenade de Noël annuelle avec le prince Philip – « Très apaisante » | Royale | Des nouvelles

Dans le cadre de la série Time To Walk produite par Apple Fitness+, le duc de Cambridge a été invité à se promener dans le domaine de Sandringham et à partager quelques souvenirs en cours de route. Time To Walk espère pousser les gens à se promener, car il a été prouvé que marcher régulièrement peut aider à soulager les symptômes liés aux problèmes de santé mentale chroniques tels que l’anxiété et la dépression.

Selon le podcast, le prince Charles lui-même essayait de forcer Harry et William à sortir de la maison pour se promener.

William a ajouté : « Nous n’avions pas vraiment tout cela.

« Quand vous vieillissez, vous l’appréciez beaucoup plus. »

Le prince William a parlé de passer le jour de Noël à Sandringham avec sa famille chaque année dans son épisode.

Il se souvenait particulièrement de la promenade du domaine royal à l’église Sainte-Marie-Madeleine, où ils assistaient à un service de Noël.

Le duc a déclaré: « En vous promenant ici, vous avez de grands pins qui sont tout à fait synonymes de cette partie de Norfolk.

« Et j’aime l’odeur du pin en hiver.

« C’est très apaisant. »

« J’ai eu des fous rires de nombreuses fois dans le service.

« Heureusement, personne ne le filme.

« Donc, vous pouvez vous en sortir, et le jour de Noël, c’est amusant de rire et de s’amuser. »