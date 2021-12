Le prince William se souvient des combats matinaux de George et Charlotte pour la musique

« Quand j’étais plus jeune, [my brother Prince] Harry et moi, nous étions à l’internat « , a dit William, selon Town & Country. » Et ma mère avait l’habitude de jouer toutes sortes de chansons pour calmer l’anxiété de retourner à l’école. Et l’une des chansons dont je me souviens énormément et qui est restée avec moi tout ce temps, et que j’apprécie toujours, à ce jour, encore assez secrètement, est « The Best » de Tina Turner parce qu’assis sur la banquette arrière, chantant, c’était comme un un vrai moment en famille. »

Il a poursuivi: « Et ma mère, elle conduisait, chantait à tue-tête. Et nous avions même le policier dans la voiture, il chantait aussi de temps en temps. Vous seriez chanter et écouter de la musique jusqu’aux portes de l’école, quand ils t’ont déposé… Quand je l’écoute maintenant, cela me ramène à ces trajets en voiture et me rappelle beaucoup de souvenirs de ma mère. «