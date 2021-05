Le prince William se souvient des «souvenirs les plus heureux et les plus tristes» en se souvenant de Diana en Écosse | Royal | Nouvelles

La visite d’une semaine de William en Écosse a commencé vendredi et Kate le rejoindra lundi pour le reste de la tournée.

Avant le voyage, il a déclaré: “Alors que nous essayons de sortir d’une longue période d’incertitude et de troubles, je suis reconnaissant de la chance que j’aurai cette semaine pour vraiment écouter, avec humilité et compassion, de nombreuses personnes en Écosse, de de tous les horizons, de traditions différentes et de toutes confessions, et aucune. “

La mention de William de sa mère Diana est venue le lendemain de la publication de l’enquête de Lord Dyson sur l’interview BBC Panorama de Martin Bashir en 1995.

L’enquête a révélé des échecs systématiques de la part de la BBC qui a réembauché Bashir malgré les preuves qu’il a montré à Diana de faux documents bancaires.