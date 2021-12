Le prince William se souvient du moment où Taylor Swift l’a poussé à chanter avec Jon Bon Jovi

Même la royauté est un peu frappée par Taylor Swift. Dans un épisode spécial de Noël de la série audio Apple Fitness + Time to Walk, le prince William a rappelé le moment excitant de 2013 lorsqu’il est monté sur scène avec Swift et Jon Bon Jovi lors d’un événement caritatif au palais de Kensington. Rejoindre les deux superstars de la musique sur scène « m’a presque fait tomber », a admis le duc de Cambridge.

Habituellement, lors d’événements comme le dîner de gala Centrepoint, William fait « beaucoup de poignées de main » au début avant de pouvoir s’asseoir, se détendre et profiter de la soirée. Swift n’allait pas le laisser s’échapper aussi facilement. « Je suis assis à côté de Taylor Swift. Elle est à ma gauche. Et après que Jon ait fait sa première chanson, il y a une pause, et elle se tourne vers moi. Elle met sa main sur mon bras, me regarde dans les yeux et dit : « Allez, William. Allons chanter » », se souvient William, rapporte CNN.

Même si cela s’est passé il y a huit ans, William ne comprend toujours pas ce qui » m’a pris » et il » grince des dents » à propos de ce qui s’est passé ensuite. « Je ne comprends pas pourquoi j’ai cédé », a-t-il déclaré. « Mais, franchement, si Taylor Swift vous regarde dans les yeux, touche votre bras et dit : ‘Viens avec moi…’, je me suis levé comme un chiot et j’ai dit ‘Ouais, d’accord, ça a l’air d’être une bonne idée. Je te suivrai.' »

William était « en transe » sur scène alors qu’il essayait de se souvenir des paroles de « Livin’ on a Prayer » de Bon Jovi. « Sous ma cravate noire, il y avait beaucoup de transpiration. Je me sentais comme un cygne, où j’essayais de rester calme à l’extérieur, mais à l’intérieur, les petites jambes pagaient vite », a-t-il déclaré. Bien que William ait appris à devenir à l’aise avec la parole en public, chanter en public est une toute autre affaire pour lui. « Parfois, lorsque vous êtes sorti de votre zone de confort, vous devez faire avec », a-t-il déclaré.

Ailleurs dans son épisode de Time to Walk, William a rappelé les chansons les plus importantes de sa vie et ses expériences en tant que pilote d’ambulance aérienne. Il se souvient à quel point aider un jeune garçon heurté par une voiture a eu un impact sur sa santé mentale. « Ma vie personnelle et tout allait parfaitement bien. J’étais heureux à la maison et heureux au travail, mais je n’arrêtais pas de me regarder en me disant : ‘Pourquoi est-ce que je me sens comme ça ? Pourquoi est-ce que je me sens si triste ?’ Et j’ai commencé à réaliser qu’en fait, vous ramenez chez vous le traumatisme des gens, la tristesse des gens, et cela vous affecte », a-t-il déclaré. Il a compris à quel point il avait de la chance d’avoir quelqu’un au service d’ambulance aérienne à qui parler et a encouragé les auditeurs à rechercher un soutien similaire.

William, 39 ans, serait un fan de Time to Walk et aurait demandé à Apple d’enregistrer un épisode. Apple a accepté et fera un don à trois organisations caritatives de santé mentale choisies par William, Shout au Royaume-Uni, Crisis Text Line aux États-Unis et Lifeline en Australie. L’épisode est sorti lundi pour les abonnés Fitness+. Il a également été diffusé gratuitement sur Apple Music 1 lundi matin.