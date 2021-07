Le prince William “sera malade au creux de l’estomac” à cause de Harry et Meghan Emmy hoche la tête | Royale | Nouvelles

L’interview révélatrice du duc et de la duchesse de Sussex, qui a été diffusée en mars, est prête pour une série de non-fiction hébergée exceptionnelle ou spéciale aux Emmy Awards. Mais l’auteur royal Duncan Larcombe a déclaré que le duc de Cambridge ne serait pas satisfait de la nomination.

M. Lacrombe a dit OK ! magazine : “William se sentira malade jusqu’au creux de l’estomac au hochement de tête des Emmys de Harry et Meghan.

“L’interview était une attaque contre sa famille et sa femme et est maintenant présentée comme l’un des moments de divertissement de l’année.”

L’expert royal a ajouté que la nomination est “une plus mauvaise nouvelle” pour la famille royale, car l’interview sera à nouveau sous le feu des projecteurs avant les Emmys du 19 septembre.

M. Larcombe a déclaré: “Le hochement de tête des Emmys est une mauvaise nouvelle pour la famille royale.

“Cela signifie qu’à mesure que les récompenses prennent de l’ampleur, une fois de plus, l’attaque de Harry et Meghan contre l’institution sera répétée encore et encore.”

Harry et Meghan, qui vivent en Californie après avoir quitté leurs fonctions royales, ont fait une série d’affirmations explosives dans l’interview alors qu’ils exprimaient leur cœur à Oprah.

Meghan a distingué Kate, affirmant que la duchesse de Cambridge l’avait fait pleurer avant son mariage royal à la suite de rapports précédents selon lesquels c’était l’inverse.

Le couple a également accusé un royal anonyme – pas la reine ou le duc d’Édimbourg – d’avoir fait un commentaire raciste sur leur fils Archie.

William a également nié avec colère les accusations de racisme contre la famille royale dans une rare explosion lors d’un engagement public quelques jours après l’interview explosive.

Oprah et l’équipe de production remporteront un prix si Oprah With Meghan and Harry: A CBS Primetime Special gagne aux Emmys, qui récompensent l’excellence de la télévision américaine.

Le programme est confronté à My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman, Stanley Tucci: Searching For Italy, United Shades Of America With W Kamau Bell et la série documentaire Vice.

L’interview de Harry et Meghan a plongé la famille royale dans la crise un an seulement après le Megxit.

Le duc de Sussex a fait d’autres commentaires controversés sur sa famille dans les semaines qui ont suivi.

Il est retourné au Royaume-Uni à deux reprises depuis l’interview d’Oprah, pour les funérailles du prince Philip en avril et pour le dévoilement d’une statue de la princesse Diana au début du mois.