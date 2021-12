Le prince William s’est affronté avec le prince Charles dans un « échange franc » sur l’ivoire : « Naïf ! | Royale | Des nouvelles

Les mémoires du prince Harry menacent de bouleverser la famille royale

William a passé Noël en dehors de son père le prince Charles cette année. Alors que Charles et Camilla ont rejoint la reine et une foule d’autres au château de Windsor, William et Kate, la duchesse de Cambridge a passé le jour de Noël à Anmer Hall avec leurs trois enfants et la famille Middleton. La famille royale devait se réunir à la résidence Queen’s Sandringham pour le traditionnel rendez-vous festif cette année. Cependant, en raison des inquiétudes suscitées par l’augmentation des cas Omicron, Sa Majesté a annulé ces plans.

Elle a également annulé le déjeuner habituel d’avant Noël.

William et Kate assistaient toujours au service religieux du matin à l’église St Mary Magdalene de Sandringham.

Le service était le premier service du prince Louis le jour de Noël sur le domaine de Sandringham, tandis que George et Charlotte y étaient allés il y a deux ans.

Les parents de la duchesse, Carole et Michael Middleton, ont également assisté au service.

Le prince Harry et Meghan Markle auraient passé la période des fêtes dans leur maison de Montecito, en Californie.

Le prince William s’est affronté avec le prince Charles dans un « échange franc » sur l’ivoire : « Naïf ! (Image : GETTY)

Charles et Camilla vont à l’église le jour de Noël. (Image : GETTY)

Charles, en tant que parent célibataire, a essayé d’éviter la confrontation avec ses deux fils tout au long de leur éducation.

Mais, parfois, Charles a ressenti le besoin d’intervenir, selon l’auteur royal Robert Jobson.

Écrivant dans le Daily Mail en 2018, M. Jobson a rappelé un incident au cours duquel Charles et William avaient deux opinions très différentes.

M. Jobson a écrit: « Une telle occasion s’est produite après que William a déclaré à la zoologiste, le Dr Jane Goodall, qu’il » aimerait voir tout l’ivoire appartenant au palais de Buckingham détruit « . »

Selon The Guardian, la collection d’ivoire royal contient environ 1 200 artefacts, dont certains remontent à des centaines d’années.

Charles avec William et Harry aux Invictus Games. (Image : GETTY)

M. Jobson a écrit qu’une « source bien informée » lui avait dit que William et Charles avaient eu un « franche échange de vues » cinq ans auparavant.

La source a affirmé que Charles avait dit à William qu’il était « naïf » et qu’il aurait dû choisir ses mots avec plus de soin.

M. Jobson a poursuivi: « Tout en appréciant le sentiment de son fils, Charles pense qu’il y a une grande différence entre appeler à l’action contre les commerçants illégaux maintenant et ordonner au palais de Buckingham de se débarrasser d’une collection extrêmement importante et historique d’artefacts qui font partie du Royal Collection Trust .

« Parmi les objets se trouvent un trône et un repose-pieds indiens du XIXe siècle et une paire de pagodes à sept étages du XVIIIe siècle acquises par George IV.

William et Charles se seraient affrontés sur ce qui devrait arriver à la collection d’ivoire royal. (Image : GETTY)

« L’idée que de tels objets historiques, et d’autres comme la plume d’Henri VIII, soient brisés remplissait Charles d’effroi.

« Cela dit, nombreux sont ceux qui connaissent William et sa tendance têtue, et croient qu’il prendra une forme d’action lorsqu’il deviendra roi, malgré les protestations de son père. »

William a toujours été très clair sur le fait qu’il souhaitait contrôler son propre destin.

Alors qu’il était encore étudiant à l’Université de St Andrew en Écosse, il a donné une interview expliquant sa position sur son avenir.

William aurait hérité de sa personnalité têtue de sa mère. (Image : GETTY)

Il a déclaré : « Je veux vraiment avoir le contrôle de ma propre vie, et si je ne suis pas d’accord avec ce que quelqu’un dit ou ce que quelqu’un me pousse, je ne le ferai pas.

« Si j’ai tort et qu’ils ont raison et que les gens me le disent, je vais évidemment changer d’avis.

«Je suis toujours ouvert aux gens qui disent que je me trompe, parce que la plupart du temps, je le suis.

« Mais, vous savez, je déteste perdre le contrôle. Je pense qu’il est très important de voir ce que vous voulez faire et d’y aller.

C’est quelque chose qu’il a hérité de sa mère, selon l’expert royal Katie Nicholl.

Elle a déclaré au documentaire de 2007 « Prince Charles et Prince William : Royal Rivals ? » : « Diana était très têtue, et William l’est aussi.

« C’est très intéressant que William ne soit pas entraîné dans quoi que ce soit.

« Il mettra le pied à terre, enfoncera son talon, et il ne bougera ni ne sera bousculé par personne. »