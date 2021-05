Le prince William s’est peut-être associé à Downing Street pour détruire le complot d’indépendance du SNP | Royal | Nouvelles

La visite d’une semaine du prince William en Écosse fait partie d’une campagne plus large contre l’indépendance de l’Écosse. Le duc de Cambridge s’est exprimé samedi à l’Assemblée générale de l’Église d’Écosse, où il a souligné la “place spéciale” que l’Écosse a dans son cœur. Des analystes politiques ont déclaré à Euronews que le discours faisait partie des plans soutenus par Downing Street pour persuader l’Écosse de résister aux demandes nationalistes.

Le discours, qui a souligné le lien profond de William avec l’Écosse, est intervenu au milieu des appels croissants à un référendum sur l’indépendance de l’Écosse vis-à-vis du SNP.

William a déclaré: «L’Écosse est extrêmement importante pour moi et aura toujours une place spéciale dans mon cœur.

«Je viens en Écosse depuis que je suis tout petit.

“En grandissant, j’ai vu à quel point ma grand-mère savourait chaque minute qu’elle passait ici et mon père n’est jamais plus heureux que de marcher dans les collines.”

Euronews a noté: “Les voyages royaux sont généralement planifiés longtemps à l’avance, de sorte que cette visite d’une semaine du duc et de la duchesse de Cambridge est considérée comme faisant partie d’une campagne connue sous le nom d ‘” opération Save the Union “.

“Les analystes disent que les commentaires du duc de Cambridge font partie des plans, soutenus par Downing Street, pour persuader l’Écosse de résister à un vote sur l’indépendance de l’Écosse.”

Le prince William a également expliqué comment l’Écosse était associée à certaines de ses émotions les plus profondes,

Il a déclaré: «En bref, l’Écosse est la source de certains de mes plus beaux souvenirs mais aussi de mes plus tristes.

«J’étais à Balmoral quand on m’a dit que ma mère était décédée.

“C’est aussi ici en Écosse il y a 20 ans cette année que j’ai rencontré Catherine pour la première fois. Inutile de dire que la ville où vous rencontrez votre future épouse occupe une place très spéciale dans votre cœur.”

Dans le sillage de la victoire du SNP aux élections locales au début du mois, remportant sa quatrième élection parlementaire consécutive, Nicola Sturgeon insiste sur le fait qu’un deuxième référendum sur l’indépendance est “une question de quand, pas si”.

Cependant, le Premier ministre Boris Johnson a rejeté à plusieurs reprises ces demandes, ce qui laisse craindre que la bataille ne soit portée devant la Cour suprême du Royaume-Uni.

Cela fait écho aux remarques similaires d’un autre commentateur royal, qui a affirmé que la famille royale était utilisée pour renforcer les liens avec l’Écosse au milieu des craintes d’un référendum sur l’indépendance.

Le commentateur royal Richard Fitzwilliams a déclaré à Express.co.uk que la visite de William serait probablement suivie d’une visite de la reine pendant la semaine de Holyrood.

La visite royale annuelle en Écosse a généralement lieu de fin juin à début juillet et cette année pourrait jouer un rôle essentiel pour assurer l’avenir de l’Union.

M. Fitzwilliams a déclaré: “Le voyage du duc et de la duchesse de Cambridge en Écosse serait suivi d’une visite de la reine au cours de la traditionnelle ‘Holyrood Week’.

“Compte tenu de l’imprévisibilité de son avenir dans l’Union, tous les efforts seront déployés pour utiliser la famille royale pour renforcer les liens avec l’Écosse.”

Selon M. Fitzwilliams, il est peu probable que la reine perde sa position de monarque écossais même si la nation accédait à l’indépendance.

Il a ajouté: “Le Premier ministre Boris Johnson n’est pas populaire là-bas, mais une majorité soutient la monarchie.”

M. Fitzwilliams a également déclaré que «l’appel de la reine à réfléchir très attentivement à l’avenir avant le référendum de 2014 a été largement interprété comme un appel à le maintenir».