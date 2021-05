Le prince William «signifiait» un lien étroit avec Zara Tindall lorsqu’elle est devenue la marraine de George | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge ont eu leur premier fils George en 2013. Le documentaire de Channel 5, «Zara & Mike: No Nonsense Royals», explore la relation étroite de William avec son cousin Zara.

Zara a récemment donné naissance à elle et à son mari, le troisième enfant de Mike Tindall.

Mais sa relation avec le futur roi William a fait de Zara la marraine du prince George.

L’expert royal Emily Andrews a déclaré au documentaire: «Bien que Zara ne travaille pas dans la royauté, elle est toujours un membre senior, vraiment, de la famille royale.

«Et sa relation avec le futur roi, William, est très étroite et cette proximité était vraiment signifiée lorsque William a fait de Zara la marraine du prince George.

Zara et Mike ne travaillent pas dans la famille royale et ont essayé de garder un profil relativement bas malgré leur carrière d’athlètes professionnels au sommet de leur domaine.

Le couple s’est rencontré dans un bar de Sydney lorsque Mike était en Australie pour la Coupe du monde de rugby et lorsque Zara prenait une année sabbatique.

La journaliste Brenda Emmanus a déclaré au documentaire: «Ils vivent leur propre vie et prennent leurs propres décisions, le public ne les paie pas.

«Ils sont pratiques et accessibles, le couple le plus normal et le plus charmant.

«Ils sont désireux de faire leur propre travail et de payer leur propre chemin.»