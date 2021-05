Le prince William sort pour une visite royale quelques heures après le passage de la «négligence totale» du prince Harry | Royal | Nouvelles

Le voyage d’une semaine du duc de Cambridge au nord de la frontière intervient également le lendemain du jour où il a critiqué la BBC dans une déclaration télévisée cinglante pour ses échecs dans la gestion de l’interview de sa mère, la princesse Diana, Panorama.

William sourit et eut l’air détendu alors qu’il commençait sa visite royale par une apparition au domicile d’un club de football de la ligue inférieure à Édimbourg.

Le duc s’est entretenu avec les joueurs alors qu’il était assis dans les gradins du stade Ainslie Park, domicile du Spartans FC.

Le futur roi a même montré ses talents de footballeur sur le terrain.

William a été rejoint par des joueurs de base de la Ligue écossaise de football et de bien-être pour la santé mentale et par l’ancien attaquant écossais Steven Thompson.

La ligue a été créée pour soutenir le rétablissement et lutter contre la stigmatisation associée à la santé mentale, avec le soutien de la FA écossaise.

William, qui est président de la Football Association, a également discuté avec des footballeurs des quatre équipes nationales du Royaume-Uni lors d’un appel vidéo mettant en vedette la star anglaise Harry Kane.

Jeudi soir, le duc a fustigé la BBC après qu’une enquête a révélé que le diffuseur avait dissimulé un «comportement trompeur» utilisé par le journaliste Martin Bashir pour obtenir son interview Panorama de 1995 avec Diana.

Et la visite de William en Écosse intervient quelques heures après que son jeune frère a lancé une nouvelle attaque contre la famille royale dans sa série documentaire sur la santé mentale avec Oprah Winfrey, The Me You Can’t See.

Le duc de Sussex – qui a quitté ses fonctions royales pour une nouvelle vie en Amérique avec Meghan Markle – a accusé la famille royale de «négligence totale» lorsque sa femme se sentait suicidaire au milieu des réseaux sociaux.

Harry a dit: “Chaque demande, demande, avertissement, quoi que ce soit, d’arrêter vient d’être rencontré avec un silence total ou une négligence totale.”

Il a ajouté: «Nous avons passé quatre ans à essayer de le faire fonctionner.

“Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour rester là-bas et continuer à jouer le rôle et à faire le travail.”

PLUS À VENIR