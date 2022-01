Le prince William sous le feu alors que Duke subit une fouille brutale:  » Détendez-vous et reculez!  » | Royale | Des nouvelles

Le duc de Cambridge a subi une fouille brutale dans l’émission Radio 4 d’Amol Rajan, ‘Rethink Population’. L’un des invités de l’émission, qui a discuté de la croissance démographique mondiale, a déclaré que les commentaires du duc étaient une « erreur d’attribution », lui disant de « se détendre et de se replier ». S’exprimant lors des Tusk Conservation Awards à Londres en novembre 2021, le prince William a déclaré : « La pression croissante sur la faune et les espaces sauvages d’Afrique en raison de la population humaine représente un énorme défi pour les écologistes, comme c’est le cas dans le monde entier.

Le Dr Wangui Kimari, chercheur junior à l’Institute for Humanities in Africa de l’Université du Cap, a déclaré aux auditeurs de Radio 4 que nous devrions porter une plus grande attention à la façon dont vivent les « jeunes blancs ».

Elle a déclaré: « En fin de compte, je ne pense pas que le problème soit le nombre d’enfants que vous avez.

« Nous devrions vraiment penser à d’autres choses. Par exemple, à la façon dont les gens vivent.

« Si les Kenyans vivaient comme un adolescent aux États-Unis, qui vit comme une cinquantaine d’Africains si vous pensez à tous les appareils dont ils disposent, aux émissions de carbone combinées qui résulteraient de leur année en 2021, ce serait un gros problème.

« Mais personne ne se concentre sur la façon dont les jeunes blancs vivent aux États-Unis.

« Ils disent que cette anarchie à venir ou cette instabilité politique va venir du continent. »

Critiquant les commentaires du duc, elle a déclaré: « Je voudrais également souligner ce que le prince William a dit, juste pour faire référence à cet impact environnemental que cette explosion de la jeunesse africaine est censée avoir, sur la croissance de la population africaine.

« Tout d’abord, l’Afrique est le pays le moins densément peuplé, alors détendez-vous et reculez, si cela ne vous dérange pas mon expression grossière. »

Elle a ajouté : « Je pense que cette fixation sur les taux de natalité et les populations africaines devient insidieuse et elle s’infiltre dans tous ces discours.

« Pour moi, c’est vraiment une erreur d’attribution. »

« Densité de population en Afrique : 36,4 au kilomètre carré

« Prince William, avec deux enfants et un autre en route : il est clair que l’Afrique a trop d’enfants ici. »

Un utilisateur de Twitter a déclaré : « Blâmer les civils africains, c’est méconnaître totalement l’histoire de l’Afrique. »

Tandis qu’un autre a ajouté : « Il devrait passer son temps à lire de bons livres d’histoire, à élever ses nombreux enfants et à passer du temps avec sa très grande famille dispersée à travers le monde.

« Son opinion est les eaux usées. »

Cependant, Population Matters, une organisation caritative britannique qui fait campagne pour minimiser la croissance démographique, a salué ces remarques, mais a également appelé les Britanniques à avoir moins d’enfants.

Le directeur de l’association, Robin Maynard, a déclaré au Times : « Le prince attire à juste titre l’attention sur la population humaine en tant que facteur clé de la perte d’espèces sauvages dans le monde, mais il existe un contexte plus large, avec une consommation élevée dans les pays riches et développés comme le Royaume-Uni, entraînant également la destruction de l’habitat car les forêts sont défriché pour les cultures pour nourrir le bétail britannique et européen.

« Le Royaume-Uni a la malheureuse distinction d’être l’un des pays les plus appauvris en nature au monde.

« L’action la plus efficace que nous puissions prendre pour réduire notre consommation est de choisir des familles plus petites, un choix qui n’est pas disponible pour des centaines de millions de femmes ailleurs. »