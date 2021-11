Le prince William sous le feu des commentaires sur l’Afrique

Le prince William fait l’objet de critiques pour ses commentaires liant la population humaine d’Afrique à la pression sur la faune, certaines personnes l’accusant de racisme, d’hypocrisie et de privilège. Le duc de Cambridge a prononcé un discours aux Tusk Conservation Awards appelant à ce que le monde naturel soit protégé de l’impact des êtres humains, mais ses commentaires ont déclenché une réaction violente sur Twitter.

« La pression croissante sur la faune et les espaces sauvages d’Afrique en raison de la population humaine présente un énorme défi pour les écologistes, comme c’est le cas dans le monde entier », a déclaré lundi William, 39 ans, lors de la cérémonie, où il a remis des prix aux principaux écologistes de nations africaines. « Mais il est impératif que le monde naturel soit protégé non seulement pour sa contribution à nos économies, à nos emplois et à nos moyens de subsistance, mais aussi pour la santé, le bien-être et l’avenir de l’humanité. Nous devons à nos enfants et aux générations futures d’agir maintenant. «

Il a ajouté que « la biodiversité extraordinairement riche de l’Afrique a la capacité de séquestrer de grandes quantités de carbone. Mais cela n’est possible que si ces paysages restent vraiment intacts et sont protégés en tant qu’écosystèmes fonctionnels ». Il a poursuivi, affirmant que la faune joue un « rôle vital » pour « maintenir l’équilibre de la nature ».

Il n’a pas spécifiquement mentionné la croissance démographique, mais ses commentaires ont été condamnés par beaucoup sur Twitter comme une attaque contre la population noire par une figure de proue d’une institution avec une histoire de colonialisme. Le commentateur politique Michael Knowles a déclaré : « Si les indigènes continuent de se reproduire, il n’y aura pas autant d’impalas à abattre ! » Aussi arriérée que soit cette ligne de pensée, on ne peut s’empêcher de s’amuser de l’audace. »

Franklin Leonard, un directeur de cinéma et fondateur de la Liste noire, a écrit, tweeté : « » Il y a trop d’Africains « , c’est tout à fait la position. » L’auteur de Love in Color, Bolu Babaloa, a écrit : « lol, il est tellement odieux que c’en est en fait drôle ».

L’organisation de défense des droits humains Survival International a tweeté une vidéo de l’écologiste kenyan Mordecai Ogada disant : « Le fait est que, si nous regardons les chiffres absolus, l’Afrique est plus peu peuplée que l’Europe ou l’Asie, et le fait est que le nombre absolu de personnes en Afrique est loin d’être un problème pour notre environnement. Plus encore pour l’empreinte très légère des gens ici. » Il a ajouté : « La famille occidentale moyenne de cinq personnes aura une empreinte carbone de quelques centaines de membres de la tribu Maasai au Kenya.