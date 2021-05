Le prince William sous les projecteurs sur l’attaque de la BBC – un évêque émet un avertissement suite à des commentaires | Royal | Nouvelles

L’évêque de Leeds a déclaré qu’il était “très tôt” et “nous devrons attendre et voir” si la déclaration télévisée “dévastatrice” du duc de Cambridge “résiste à l’examen”. Ses commentaires interviennent après que le duc de Cambridge a vivement critiqué la semaine dernière la BBC pour ses échecs dans la gestion de l’interview de sa mère, la princesse Diana, Panorama en 1995, à la suite de la publication des conclusions d’une enquête de Lord Dyson.

Le très révérend Nick Baines a déclaré: «Il a perdu sa mère dans ces circonstances.

«Il a cette rupture avec son frère – je pense qu’il est compréhensible qu’il fasse une déclaration assez dévastatrice.

“Il appartient aux autres de discuter de la question de savoir si cela résistera à l’épreuve et à l’examen minutieux du temps.

“C’est très tôt. Nous devrons attendre et voir si cela résiste à un examen minutieux.”

S’exprimant lors d’une interview avec l’ancien dirigeant de la BBC Roger Bolton pour le groupe de réflexion Religion Media Center, M. Baines a également interrogé le frère de Diana, Earl Spencer, insistant sur le fait qu’il “trace une ligne” entre l’interview et la mort de sa sœur dans un accident de voiture à Paris en 1997.

Il a dit: «Le rôle joué par l’interview de Bashir, je pense, est discutable.

“Je ne veux pas dire que cela n’avait aucune importance – c’est juste qu’il y a une question sur le rôle réel qu’il a joué dans la destruction qui a suivi.”

L’évêque a également critiqué l’enquête interne de la BBC sur les circonstances entourant l’interview de Diana en 1996.

«Cela apporte une tristesse indescriptible de savoir que les échecs de la BBC ont contribué de manière significative à sa peur, à sa paranoïa et à son isolement dont je me souviens de ces dernières années avec elle.

«Mais ce qui m’attriste le plus, c’est que si la BBC avait correctement enquêté sur les plaintes et les préoccupations soulevées pour la première fois en 1995, ma mère aurait su qu’elle avait été trompée. BBC qui a regardé de l’autre côté plutôt que de poser les questions difficiles. “

Appelant à ce que l’interview ne soit plus jamais diffusée, William a ajouté: «Je suis fermement convaincu que ce programme Panorama n’a aucune légitimité et ne devrait plus jamais être diffusé.

“Il a effectivement établi un faux récit qui, pendant plus d’un quart de siècle, a été commercialisé par la BBC et d’autres.

«Ce récit établi doit maintenant être abordé par la BBC et toute autre personne qui a écrit ou a l’intention d’écrire sur ces événements.

«À l’ère des fausses nouvelles, la radiodiffusion de service public et une presse libre n’ont jamais été aussi importantes. Ces défaillances, identifiées par les journalistes d’investigation, ont non seulement laissé tomber ma mère et ma famille; elles ont également laissé tomber le public.»

Une enquête menée par Lord Dyson a révélé que la société avait dissimulé la tromperie de M. Bashir et “ne respectait pas les normes élevées d’intégrité et de transparence”.

Le journaliste était en “violation grave” des directives des producteurs de la BBC lorsqu’il a truqué des relevés bancaires et les a montrés à Earl Spencer pour avoir accès à sa sœur, selon le rapport.

La BBC a envoyé à la famille royale – y compris William et le prince Harry – des lettres d’excuses rampantes.

Et M. Bashir a exprimé ses excuses aux frères, mais a insisté sur le fait qu’il “n’a jamais voulu faire de mal” à Diana et ne le croit pas.

Il a déclaré au Sunday Times: «Je n’ai jamais voulu nuire à Diana de quelque manière que ce soit et je ne pense pas que nous l’ayons fait.

«Tout ce que nous avons fait en termes d’interview était comme elle le souhaitait, du moment où elle voulait alerter le palais, au moment de sa diffusion, à son contenu … Ma famille et moi l’avons aimée.