Le prince William «sous pression comme aucun futur monarque de l’histoire» au milieu d’une nouvelle aube royale | Royale | Nouvelles

Robert Lacey, un observateur royal vétéran, a partagé son point de vue sur le poids que William, 39 ans, porte en tant que futur monarque.

M. Lacey a écrit dans People : « Après la mort en avril de [Prince Philip], William est devenu l’une des trois figures de la famille, ajoutant le gingembre de la jeunesse à la stratégie royale.

“C’est un point d’inflexion crucial – cet héritier en attente est sous pression comme jamais auparavant dans l’histoire récente.”

M. Lacey, consultant sur le drame populaire de Netflix ‘The Crown’, a écrit ‘Battle of Brothers: William and Harry – The Inside Story of a Family in Tumult’ et a récemment publié de nouveaux chapitres.

Il a abordé les différends au sein de la famille royale au fil des ans.

M. Lacey a naturellement décrit le duc et la duchesse de Cambridge comme étant à l’avant-garde de la famille royale.

Il a également suggéré que William “ouvre la voie à suivre”.

Ces commentaires révélateurs interviennent après un certain nombre d’événements récents importants dans la chronologie de la famille royale.

Le prince Harry et Meghan Markle ont confirmé leur décision de prendre du recul en tant que membres de la famille royale plus tôt cette année.

Cela a provoqué une variété de commentaires – et Harry a cité les inquiétudes concernant l’impact des projecteurs sur sa santé mentale comme une raison principale pour déménager aux États-Unis.

Dans le cadre de ce voyage, le couple a visité le One World Trade Center, le plus haut gratte-ciel de New York.

Interrogée sur son retour en ville, Meghan Markle a déclaré : “C’est merveilleux d’être de retour, merci.”

Et des rapports ont même suggéré que Charles pourrait choisir de dépouiller la monarchie lorsqu’il succèdera à la reine Elizabeth II.

L’universitaire Iain MacMarthanne a déclaré à Express.co.uk : « En ce qui concerne les styles et les titres, la reine est libre de dépouiller quiconque de son titre royal et de sa pairie.

« Lorsque le prince Charles hérite du trône, il hérite également du même droit.

“En conséquence, par un accident vasculaire cérébral, que ce soit de la main d’Elizabeth II ou d’un futur roi Charles, SAR le prince Henry, duc de Sussex, comte de Dumbarton et baron Kilkeel, pourrait rapidement se retrouver en train de devenir simple et ordinaire M. Henry Charles Albert David Mountbatten-Windsor.”

William et Kate visitent actuellement l’Irlande du Nord pour la première fois ensemble depuis avant la pandémie de coronavirus.

Leur visite comprend une visite dans une école de médecine de l’Université d’Ulster, qui vise à développer et à former de nouveaux médecins pour travailler en Irlande du Nord ou ailleurs.