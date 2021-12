Le prince William s’ouvre sur l’ancienne flamme et l’héritage durable qu’il avait : « Une expérience incroyable » | Royale | Nouvelles

Se remémorant sa vie lors d’une promenade dans le domaine de Queen’s Sandringham pour une édition festive de la série audio Time to Walk d’Apple, William a rappelé ses expériences au Kenya avec la famille de son ex-petite amie. Le père du prétendu « premier amour » de William, Jecca Craig, aurait fait de lui un écologiste.

Le duc de Cambridge a rencontré Ian Craig en 1995, lorsque lui et le prince Harry ont visité le ranch de conservation de 55 000 acres de la famille Lewa Downs, dans les contreforts du mont Kenya.

Il a dit : « J’ai eu une expérience tellement incroyable, où j’ai pu voir [Ian] darder un éléphant à des fins de recherche, et je devais avoir 16, 17 ans, quelque chose comme ça.

« Toucher un éléphant, le voir allongé là devant vous respirer très lentement, ses énormes côtes montant et descendant, et ramasser la trompe et écouter la respiration qui sort de [it] dans votre oreille – c’est une expérience vraiment spéciale, très privilégiée.

« Et ça, pour tout jeune homme, c’est comme : ‘Wow, c’est cool’.

« À l’époque, la conservation consistait essentiellement à : mettre la faune ici, mettre les gens là-bas. Ne les laissez pas se rencontrer.

« Et Ian est venu avec une idée assez radicale, qui était: » Vous ne pouvez pas séparer ces deux entités. Elles doivent être ensemble. «

« C’est là que j’ai commencé à comprendre ce qu’est le travail.

« Une grande partie de cela était l’engagement communautaire, la rencontre avec les gens et la compréhension de leurs défis. »

Alors que les courtisans de l’époque insistaient sur le fait que Mme Craig et William n’étaient que des amis, il y avait d’innombrables rapports sur le couple avant qu’il ne s’installe avec Kate.

L’expert royal Katie Nicholl, dans son livre « Kate: Our Future Queen », a décrit un incident au cours duquel Mme Craig a causé des problèmes lors de la fête du 21e anniversaire du futur roi.

Le prince sortait apparemment avec la duchesse de Cambridge à l’époque, mais il avait invité Mme Craig aux célébrations en tant qu’amie.

Selon l’auteur royal, son ex s’est vu attribuer l’une des meilleures places de la maison tandis que sa future épouse était positionnée loin de l’action.

Mme Nicholl a écrit: « Kate ne savait pas s’ils avaient eu une relation amoureuse ou non, mais elle a noté que Jecca était assise à la table d’honneur à côté de William, alors que Kate a dû lever son verre pour porter un toast au prince de loin. »

Cependant, des années plus tard, Mme Craig était l’invitée du mariage du duc et de la duchesse de Cambridge à l’abbaye de Westminster en 2011, tandis que le prince William s’envolait pour le Kenya cinq ans plus tard pour la voir épouser le professeur Jonathan Baillie, expert de la Zoological Society.