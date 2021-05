Le prince William subit la réaction des partisans de Harry et Meghan pour le boycott des médias sociaux | Royal | Nouvelles

Le prince William a été la cible de critiques de la part des partisans du prince Harry et de Meghan Markle en ligne, selon un expert royal. Cela survient après que le duc de Cambridge a rejoint le boycott des médias sociaux du football le week-end dernier pour abus. L’hôte d’HeirPod et contributeur royal d’ABC, Omid Scobie, a déclaré que “certaines personnes en ligne se demandent” pourquoi William a parlé du football et non de son frère.

Le boycott de quatre jours, qui a commencé à 15 heures vendredi dernier et s’est terminé à minuit lundi, a servi de protestation contre les abus racistes croissants que les joueurs de football ont subis récemment.

M. Scobie a déclaré à HeirPod: “Cela a été mené par certains des plus grands joueurs de football du monde qui ont tous pris position contre les abus en ligne.

“Ce sera intéressant de voir s’il continue ce travail.”

Le producteur d’ABC News, Zoe Magee, a ajouté: “Je pense qu’il le fera. C’est un sujet qui passionne son frère et sa belle-soeur et qui fait également beaucoup de campagne.”

JUST IN: Royal Family LIVE: Meghan parle de sa petite fille à naître en guise de plaidoyer

M. Scobie a poursuivi: «Certaines personnes ont commenté en ligne, se demandant pourquoi le duc de Cambridge avait gardé le silence lorsque Harry et Meghan ont fait face à leurs propres problèmes en ligne.

“Nous ne connaîtrons jamais la réponse à cela, mais c’est quelque chose qui reviendra tant que William en parlera.”

Mme Magee a contesté cela, en disant: «Je dirai qu’il y a eu une enquête menée par le palais de Kensington il y a quelques années.

«Ils ont travaillé avec les sociétés de médias sociaux parce qu’il y avait eu tellement d’abus contre la duchesse de Sussex et la duchesse de Cambridge et opposant ces deux femmes l’une contre l’autre.

De nombreux joueurs, clubs et diffuseurs ont également rejoint le boycott pour dire que les abus en ligne ne sont pas acceptables.

En janvier, le duc de Cambridge a dénoncé les abus racistes dans le football.

Il l’a décrit comme «méprisable» et a déclaré qu’il «doit s’arrêter» après que plusieurs joueurs noirs ont été ciblés en ligne.

William a écrit que chacun a «la responsabilité de créer un environnement dans lequel de tels abus ne sont pas tolérés, et ceux qui choisissent de répandre la haine et la division sont tenus responsables de leurs actes».