Le prince William « suit les traces » des « pionniers » du prince Philip et de son père Charles | Royale | Nouvelles

Le duc de Cambridge est sur le point de lancer son Earthshot Prize, un concours annuel qui encourage les gens à trouver des solutions aux problèmes environnementaux dans cinq domaines spécifiques. Les Earthshots incluent : Protéger et restaurer la nature ; Purifie notre air, ravive nos océans ; Construire un monde sans déchets ; et Fixons notre climat. Le gagnant de chaque catégorie recevra un prix d’un million de livres sterling pour ses innovations et ses compétences en résolution de problèmes.

Dans son introduction à un livre sur le prix, William a rendu hommage à la fois à son défunt grand-père, le prince Philip, et à son père, le prince Charles.

Le prince les a décrits comme des “pionniers du mouvement environnemental”, alors qu’il exhortait les gens à relever le défi de sauver la planète et à ne pas céder au désespoir.

Il a écrit : « Il m’a semblé qu’il y avait un risque réel que les gens s’éteignent ; qu’ils se sentiraient si abattus, si craintifs et si impuissants, il y avait un risque que tout espoir réel de progrès s’arrête.

«Ce découragement contredit également mes propres expériences et celles qui ont inspiré mon grand-père et mon père à être des pionniers du mouvement environnemental.

« En suivant leurs traces, j’ai vu des gens partout dans le monde faire face à des défis qui semblent insurmontables, mais qui s’unissent avec une ambition collective et un esprit dynamique pour trouver des solutions.

« Je crois fermement que le changement est possible, lorsque vous y réfléchissez. »

David Attenborough a déclaré à propos du prince Philip : « Son importance pour la conservation dans le monde entier a été absolument énorme. »

De même, le prince Charles a défendu de nombreuses causes environnementales, remportant le GCC Global Leader of Change Award pour sa contribution exceptionnelle à la préservation et à la protection de l’environnement mondial en 2017.

William a décrit son projet comme « le prix environnemental le plus ambitieux de l’histoire » et a déclaré qu’il était basé sur le « Moonshot » du président John F. Kennedy.

Vendredi, les 15 premiers finalistes seront annoncés, les cinq gagnants étant nommés le 17 octobre.