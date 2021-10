Le prince William suit l’exemple de Kate et se prépare à marquer une première personnelle historique | Royale | Nouvelles

Le prince William dit que la « positivité » du changement climatique a « disparu »

William, 39 ans, participe à son premier Q&R en ligne. Le duc de Cambridge a partagé son histoire Instagram la plus personnelle, lorsqu’il a annoncé qu’il « répondrait aux questions sur le prix Earthshot » aujourd’hui.

L’histoire, signée par un « W » pour faire savoir aux gens qu’il s’agissait d’un message personnel de William, comprenait une boîte à questions permettant aux utilisateurs d’Instagram de soumettre leurs questions.

La boîte a été partagée avec une photo prise dans le bureau de William à Kensington Palace – sa résidence londonienne.

Parmi les détails les plus frappants figurait un document placé sur le bureau intitulé « Earthshot Prize – Q&A ».

Contrairement à son épouse, la duchesse de Cambridge, William n’a jamais interagi directement avec ses abonnés Instagram.

Le prince William doit participer à une séance de questions-réponses aujourd’hui (Image: GETTY)

Le prince William a lancé le prix Earthshot en octobre dernier (Image: GETTY)

Cela survient presque un an après que Kate a organisé sa propre session de questions-réponses sur Instagram, axée sur son travail sur les premières années.

Après que les fans et les abonnés royaux aient soumis leurs questions, le palais de Kensington a publié une vidéo montrant la mère de trois enfants répondant.

Parmi les sujets, Kate a parlé de ce qui a suscité son intérêt dans les premières années, des défis en tant que mère et de sa propre enfance.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle aimait le plus dans le fait d’être une jeune fille, elle a répondu : « C’est une très bonne question.

Kate a participé à une séance de questions-réponses sur les premières années en novembre (Image: GETTY)

« J’ai adoré passer du temps à l’extérieur et cela m’a marqué toute ma vie. »

Cette session de questions-réponses a été lancée après que la duchesse a prononcé un discours lors du premier forum en ligne de la petite enfance de la Fondation royale en novembre 2020, qui a présenté une étude complète sur la petite enfance et la façon dont les Britanniques les perçoivent.

Soulignant l’importance de mieux comprendre les cinq premières années de la vie des enfants et leur impact sur leur développement, Kate, 39 ans, a déclaré : « La parentalité n’est pas une condition préalable pour comprendre l’importance des premières années.

« Si nous nous attendons à ce que les gens s’intéressent uniquement aux premières années lorsqu’ils ont des enfants, nous ne sommes pas seulement trop tard pour eux, nous sous-estimons également le rôle énorme que les autres peuvent jouer dans le façonnement de nos années les plus formatrices. »

Le prince William veut encourager les gens à trouver des solutions pour sauver la planète (Image : GETTY)

Une partie du travail royal de Kate se concentre sur les premières années (Image: GETTY)

Alors que les questions-réponses de la duchesse ont eu lieu après son événement clé, William abordera des questions sur le prix Earthshot – deux jours avant sa toute première cérémonie de remise des prix.

Le 17 octobre, William sera rejoint par sa femme et une ribambelle de célébrités à l’Alexandra Palace de Londres.

La cérémonie, qui sera diffusée par BBC World Service, sera animée par Clara Amfo et Dermot O’Leary.

Mais il aura également cinq présentateurs invités exceptionnels, présentant le gagnant de chaque prix d’un million de livres sterling, dont Kate, Emma Thompson et Mo Salah.

Bagues de fiançailles royales (Image : GETTY)

Le naturaliste Sir David Attenborough, qui siège au Conseil en choisissant chaque année cinq lauréats, occupera également le devant de la scène pour parler davantage du prix et de l’importance de trouver des solutions aux défis environnementaux.

Expliquant à quoi s’attendre dimanche, le PDG de la Royal Foundation, Jason Knauf, a déclaré dans un communiqué: « Le prix Earthshot a été conçu pour célébrer nos finalistes en tant que leaders visionnaires qu’ils sont.

« La liste à succès d’artistes, d’athlètes et de présentateurs qui se sont inscrits pour notre première cérémonie de remise des prix prouve à quel point il y a de l’enthousiasme pour une action optimiste pour relever les grands défis de notre temps.

« Ce sera une remise de prix comme vous n’en avez jamais vue auparavant, qui vous divertira et vous inspirera à prendre des mesures pour réparer la planète au cours de cette décennie décisive. »

William a lancé le Earthshot Prize en octobre dernier dans le but d’inspirer des projets pour aider à résoudre la crise environnementale.

Kate et le prince William se sont mariés en 2011 (Image: GETTY)

L’inspiration est venue après que William a visité la Namibie en 2018, où il a été témoin de travaux de conservation communautaire de première main.

Le duc a déclaré à BBC Newscast le 14 octobre: ​​ »Pour moi, je suis reparti après avoir rencontré beaucoup de bonnes personnes là-bas et je me suis senti vraiment inspiré, vraiment énergisé par ce que j’avais vu, puis de revenir au Royaume-Uni et de voir les gros titres autour le monde, les médias aiment se concentrer parfois sur la négativité.

« J’avais l’impression que vous perdiez des gens à chaque fois que vous avez ces gros titres, nous comprenons tous qu’il y a un très gros message urgent et je ne dis pas que nous ne devrions pas parler de l’urgence ou des gros problèmes, mais finalement si nous voulons nous attaquer à cela, si nous voulons prendre les devants, nous devons amener les gens avec nous.

« Les gens doivent sentir qu’il y a de l’espoir, il y a une chance que nous puissions résoudre ce problème. »