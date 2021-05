Le prince William suscite une vague d’éloges pour la nouvelle vidéo “ casse-cou ” – “ comme le prince Philip! ” | Royal | Nouvelles

Le prince William, 38 ans, semble s’amuser pendant son séjour en Écosse alors que le futur roi a pu faire l’essai d’une voiture de course électrique. Le palais de Kensington a tweeté un clip très énergique du duc de Cambridge en tenue de pilote de course alors qu’il commençait sa carrière autour du circuit de course de Knockhill à Fife.

Le palais de Kensington a tweeté: “Rejoindre @ExtremeELive au Knockhill Racing Circuit à Fife pour entendre parler de leur travail de pionnier pour créer des sports automobiles durables et faire un essai routier de leur véhicule électrique Odyssey 21… C’était. C’était amusant.”

Les fans ont rapidement réagi au clip bourré d’action sur Twitter.

L’un d’eux a écrit: «Le prince William est en plein essor».

Un autre a fait l’éloge du prince «athlétique», comparant sa série de casse-cou au prince Philip et a appelé à plus, en écrivant: «Le prince William est plutôt très athlétique!

“Je pense qu’il a eu cette série de casse-cou de feu le grand duc d’Édimbourg.”

LIRE LA SUITE: Le prince William met le devoir avant tout en rencontrant Nicola Sturgeon

La visite d’une semaine de William en Écosse a commencé vendredi dernier et son épouse Kate, duchesse de Cambridge, 39 ans, le rejoindra lundi pour le reste de la tournée.

William et Kate se sont rencontrés en Écosse alors qu’ils étaient tous deux étudiants à l’Université St Andrew’s et la nation a une place spéciale dans le cœur du duc.

William a déclaré: “Inutile de dire que la ville où vous rencontrez votre future épouse occupe une place très spéciale dans votre cœur.

«George, Charlotte et Louis savent déjà à quel point l’Écosse est chère pour nous deux et ils commencent à construire leurs propres souvenirs heureux ici aussi.

Rappelant ses années d’études, le futur roi a déclaré: «J’ai passé quatre années très heureuses et formatrices à étudier à St Andrews, la ville et les étudiants m’ont laissé seul pour continuer la vie étudiante, me permettant de partager leurs libertés – et leurs pubs. “