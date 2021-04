Le prince William tient un appel téléphonique émouvant alors qu’il salue le NHS comme «l’organisation la plus admirée» | Royal | Nouvelles

Le duc de Cambridge a rendu cet hommage élogieux lors d’une conversation téléphonique avec un consultant travaillant dans un hôpital de Belfast. Le petit-fils de la reine a également décrit le NHS comme «l’organisation la plus admirée du monde».

Une photo montre le duc apparaissant profondément dans ses pensées et visiblement préoccupé alors qu’il écoutait les histoires de ceux qui étaient en première ligne.

William et Kate, la duchesse de Cambridge, se sont lancés dans un certain nombre de projets tout au long de la pandémie, notamment des appels à zoom avec des médecins et des infirmières.

Le duc s’est entretenu avec plus de 300 membres du personnel et bénévoles du NHS depuis le début de 2021, a déclaré le palais de Kensington.

L’un des appels les plus touchants a eu lieu le 17 mars avec le Dr Thelma Craig, consultante en pneumologie à l’hôpital Mater.

William a déclaré: «Je veux juste dire au nom de tout le monde quel travail fantastique vous avez fait.

«Vous avez tous tenu ensemble et vous avez été des gens absolument merveilleux. Cela a été un véritable effort d’équipe, mais nous sommes tous très fiers de vous.

«Le NHS est passé du statut de très aimé à l’organisation la plus admirée qui soit.

« Merci beaucoup pour tout votre travail acharné. »

William et Kate ont pris part à plusieurs activités pour aider à remonter le moral et montrer leur appréciation pour le NHS.

En décembre, le couple royal a participé à une tournée éclair à travers l’Écosse, le Pays de Galles et l’Angleterre pour rencontrer, entre autres, le personnel du NHS.

Au cours du voyage dans les pays d’origine, William et Kate sont devenus co-patrons de NHS Charities Together, une association défendant et soutenant le travail des organismes de bienfaisance officiels du NHS.

En octobre, ils ont visité l’hôpital Saint-Barthélemy et rencontré Joyce Duah, une photographe amateur passionnée et une pharmacienne spécialisée en oncologie.

Au cours de l’appel, William était «incroyablement authentique et sincère» et se sentait «assez ému», a déclaré l’infirmière.

Mme Manson a déclaré: « Je ne suis qu’une petite infirmière qui travaille en Écosse, mais pour que le duc veuille vraiment prendre le temps de me parler, je me sentais tellement privilégiée. J’avais l’impression que mon travail et le rôle du NHS étaient vraiment être reconnu.

« Il était incroyablement authentique et sincère. »

Elle a ajouté: « Il a dit en tant que père que cela le rendait très ému, la conversation que nous avions.

«Il m’a parlé de l’époque où il travaillait comme pilote d’hélicoptère et de la façon dont il est allé voir un enfant qui avait eu un traumatisme ou un accident que l’on appelait autrefois vraiment triste. Il en a beaucoup parlé et il était tellement sincère. «