Robert Lacey, qui a écrit « Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult », a peint une image vivante de la rupture fraternelle entre les frères et sœurs. M. Lacey a décrit des preuves anecdotiques de la colère continue du duc de Cambridge contre son frère lors d’un récent engagement – ​​auquel le prince Harry, 37 ans, n’était pas présent. Le mois dernier, le duc et la duchesse de Cambridge ont organisé un événement privé au palais de Kensington pour célébrer la statue en bronze de la défunte princesse Diana, qui a été dévoilée en juillet.

Le petit rassemblement a accueilli des membres de la famille de la princesse de Galles et remercie les donateurs pour leurs contributions, mais le prince Harry n’a pas fait le voyage de Californie pour cela.

M. Lacey a déclaré: « J’ai parlé à deux personnes de ce parti et il était assez clair d’après ce qu’il a dit que sa colère envers Harry persiste. »

Il a également déclaré à Page Six : « Il reste mécontent de ce que son frère a fait.

« Il n’y a aucune possibilité immédiate de réconciliation.

« Je veux dire, ce n’est pas voulu de part et d’autre.

« Trop de choses amères ont été dites. »

Le site Web basé à New York a émis l’hypothèse que ces «choses amères» pourraient très bien inclure l’interview explosive du duc et de la duchesse de Sussex, où ils ont tout dévoilé à l’animatrice de chat américaine, Oprah Winfrey.

L’interview incendiaire avait la maison royale et les téléspectateurs sur le bord de leurs sièges alors qu’ils avaient un aperçu du récit des Sussex de leur temps en tant que membres de la famille royale.

« À l’époque, c’était gênant, j’étais un peu choqué. »

Le prince William, 39 ans, a réagi à ces affirmations dans les jours qui ont suivi l’interview d’Oprah en affirmant que les membres de la famille royale n’étaient « pas vraiment une famille raciste » et qu’il n’avait pas encore parlé avec son frère.

M. Lacey a également évoqué l’intimidation présumée du personnel royal par Meghan alors qu’elle vivait au palais de Kensington – ce qu’elle a nié à plusieurs reprises.

M. Lacey a affirmé que ces allégations avaient déclenché des disputes passionnées entre les frères: « La personne à qui William a décrit cela me dit que William est allé physiquement découvrir Harry sur le campus de Kensington. »

M. Lacey a qualifié leur rencontre de « confrontation face à face ».

Il a affirmé: « Cela s’est terminé avec William en disant: » Eh bien, je ne veux plus de toi dans ma maison. «

Le palais de Kensington a refusé de commenter et des représentants du duc de Sussex ont été contactés.