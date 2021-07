Le prince William trouvera “impossible” de faire à nouveau confiance au prince Harry | Royale | Nouvelles

Le duc de Sussex a retrouvé son frère, le prince William, jeudi pour révéler une statue en bronze de leur défunte mère, la princesse de Galles. Le petit événement a marqué ce qui aurait été le 60e anniversaire de Diana.

Harry est déjà rentré en Californie après sa visite éphémère au Royaume-Uni pour le dévoilement de la statue.

Sa visite intervient après que les deux frères et sœurs royaux aient apparemment mis fin à leur rupture en cours alors qu’ils parlaient et riaient pendant l’événement.

Mais une source a affirmé qu’il serait “presque impossible” pour le prince William de faire à nouveau confiance à son frère.

Un autre initié a déclaré au Mirror: “Malgré que William et Harry se soient réunis cette semaine pour la seule cause de commémorer l’héritage de leur mère, Harry est très à l’extérieur.

“Ils ont fait un spectacle, ont fait ce qu’ils avaient à faire pour s’assurer que la journée se passe sans accroc et ont dit au revoir.

“Ce n’était rien de plus, il n’y avait rien à discuter.

“Les choses sont encore beaucoup trop crues pour que William et les autres membres de la famille divertissent Harry, il est donc préférable de laisser les choses mentir pour le moment.”

Le lien autrefois profond de William et Harry est devenu incroyablement tendu à la suite de la décision du duc et de la duchesse de Sussex de se retirer en tant que membres de la famille royale.

LIRE LA SUITE: L’avenir de Meghan Markle et du prince Harry «complètement imprévisible»

Le couple a fait plusieurs allégations choquantes contre la famille royale, notamment en affirmant qu’il y avait eu des conversations sur la couleur de la peau d’Archie.

Meghan a également affirmé qu’elle était suicidaire lorsqu’elle était membre de la famille royale.

Depuis lors, Harry a également participé à un podcast et à une série documentaire où il a frappé la famille royale.

En mai, le duc de Sussex est apparu sur le podcast Armchair Expert où il a déclaré qu’il ne voulait pas transmettre la douleur de sa propre expérience à son fils Archie et à sa fille, Lilibet.

Harry a déclaré: “Je ne pense pas que nous devrions pointer du doigt ou blâmer qui que ce soit, mais certainement en ce qui concerne la parentalité, si j’ai connu une forme de douleur ou de souffrance à cause de la douleur ou de la souffrance que peut-être mon père ou mon parents avaient souffert, je vais m’assurer de briser ce cycle pour ne pas le transmettre, en gros.

“C’est beaucoup de douleur et de souffrance génétiques qui se transmettent de toute façon, donc en tant que parents, nous devrions faire de notre mieux pour essayer de dire:” Vous savez quoi, cela m’est arrivé, je vais m’assurer que ce ne soit pas le cas ” ça ne t’arrive pas.'”

Il a ajouté: “C’est difficile à faire mais pour moi, cela se résume à une prise de conscience.

“Je ne l’ai jamais vu, je ne l’ai jamais su, et puis tout à coup j’ai commencé à le reconstituer et à me dire ‘d’accord, alors c’est là qu’il est allé à l’école, c’est ce qui s’est passé, je le sais à propos de sa vie, je sais aussi qui est lié à ses parents, cela signifie qu’il m’a traité comme il a été traité, alors comment puis-je changer cela pour mes propres enfants ?'”

Dans une série documentaire, intitulée ” The Me You Can’t See “, Harry a également parlé de ses expériences en matière de santé mentale, affirmant que sa souffrance remonte aux ” mêmes personnes, au même modèle commercial et à la même industrie “.