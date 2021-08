in

Le prince William va-t-il courir chez son oncle ? Le duc perdrait tout ! | Instagram

Le prince William pourrait prendre les rênes d’une nouvelle polémique impliquant sa famille, le fils de Charles et le princesse Diana, mettrait en œuvre des mesures radicales contre son oncle et même le “Le Duke de York“Ça pourrait finir dans la rue.

Bien que le la reine isabel II, continue d’être celui qui dicte le dernier mot, le prince William se retrouverait très contrarié après le nouveau scandale qui secoue et met en péril la stabilité de la royauté britannique dans laquelle son oncle est à nouveau impliqué.

Apparemment, celui qui pendant des années a été spéculé est l’un des fils préférés d’Elizabeth II, est l’un de ceux qui cause maintenant de nouveaux maux de tête au monarque, le “Le Duke de York“fait face à un nouveau scandale et pourrait tout perdre s’il Prince William, accomplit sa mission.

Selon des rapports qui transcendent le cercle royal britannique, les scandales et polémiques qui ont découlé des anciens amis du « duc d’York » inquiètent Carlos et son fils, le frère du le prince harry.

“Le prince Charles n’entraverait pas les décisions de William envers son oncle.” Photo : .

La raison en est que, les relations amicales du descendant d’Isabel et Felipe, ont placé l’avenir de la monarchie britannique à un point très critique, en raison de graves problèmes avec la justice, et apparemment, cela ne s’arrête pas.

C’est pourquoi le “duc de cambridge” manifestaría su decisión de hacerse cargo de la residencia de más de 30 habitaciones, misma que habitarían los padres de las princesas Beatriz y Eugenia de York, desde el 2008, el “esposo de Kate Middleton” parece estar dispuesto a “desterrar” a su l’oncle.

Tout semble indiquer que c’est un sujet qui a déjà été discuté en famille et que c’est la souveraine elle-même, grand-mère de Guillermo de Cambrige, qui enverrait chercher son troisième fils, neuvième dans l’ordre de succession au trône, qui viendrait accompagné de son « ex-femme ».

Tous deux ont été surpris en train d’assister à une réunion que “Sa Majesté” a vraisemblablement convoquée à Balmoral, la résidence où “Lilibeth” ou Elizabeth II passe leurs vacances d’été depuis plusieurs jours, rapportent-ils.

Jusqu’à présent les détails de la rencontre sont inconnus, cependant, ils soulignent qu’elle n’a pas pu être très agréable étant donné que la nouvelle polémique qui entoure la progéniture de la reine Elizabeth II, signifie un nouveau fléau pour la couronne britannique.

Même l’une des raisons pour lesquelles la monarchie a décidé de destituer le “Prince du Royaume-Uni”, âgé de 61 ans, anticipait de nouveaux problèmes que sa vie publique chargée pourrait apporter à la royauté, a confirmé l’experte sur toute cette question, Angela Levin, à Nouvelles du ciel.

Depuis plusieurs mois le frère du prince Charles, oncle des princes Guillermo Arturo Felipe Luis, (William) et Harry, aurait perdu le privilège d’apparaître dans divers actes de la British Family et encore moins devant la presse, la vie devrait être loin du public, à un moment donné, il s’est avéré que ce serait comme une forme de punition de la part d’Isabel II.

Désormais, le prince Charles de Galles lui-même et son fils aîné, William Arthur Philiph Louis, père des princes George, Charlotte et Louis, ont même envisagé, si le duc d’York devait continuer à occuper la “Royal Lodge” la résidence qui est situé près du palais de Windsor où vivent “Fergie” et son “ex-mari”.

Selon certaines versions, l’époux d’aujourd’hui de Camila Parker Bowles, ne s’immiscerait pas dans la décision de son fils de 39 ans, William, deuxième en ligne du trône qui détient également, entre autres titres, “Le chevalier de la jarretière” ou “Comte de Strathearn”, entre autres.