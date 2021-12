Mme Nikkhah a parlé de la tactique du prince William lors de l’épisode d’hier soir de The Princes and the Press diffusé sur BBC2. Le deuxième épisode du documentaire a examiné la période de 2018 à 2021, une période tumultueuse pour la famille royale. La présentatrice Amol Rajan a examiné les différences marquées dans l’approche des princes William et Harry envers la presse.

Les experts royaux ont discuté des frères pendant le documentaire.

La correspondante royale de Sky News, Rhiannon Moore, a déclaré: « Oui, le prince William nous a essentiellement dit, merci d’être venu et de manière vraiment inattendue, il a dit, vous pouvez prendre cela comme un câlin de groupe. »

La rédactrice royale du Sunday Times, Roya Nikkhah, a ajouté : » William a-t-il fait la paix avec les médias pour ouvrir la voie à son passage dans la monarchie ? Oui, c’est probablement le cas.

« Mais il préfère avoir une relation avec les médias où il pense que cela peut aller dans les deux sens.

Mme Mills a ajouté: « Ce qui était fascinant, au fur et à mesure que cette tournée se poursuivait, nous voyions des clips promotionnels du documentaire de Harry et Megan sortir. »

Le documentaire présenterait une interview franche entre le duc et la duchesse de Sussex et Tom Bradby d’ITV, qui est un ami du prince Harry.

Dans l’interview, Meghan a révélé qu’elle n’avait pas bien fait face à l’examen minutieux de la presse et du public, et lorsque Tom Bradby lui a demandé si elle allait bien, la duchesse a répondu : » Merci d’avoir demandé, car peu de gens ont demandé si je vais bien… Mais c’est une chose très réelle à vivre dans les coulisses. »

« Prendre du recul et ne rien faire serait contraire à tout ce en quoi nous croyons.

« Il arrive un moment où la seule chose à faire est de résister à ce comportement, car il détruit des gens et détruit des vies. En termes simples, c’est du harcèlement, qui effraie et fait taire les gens. »

Il a ajouté: « J’ai perdu ma mère et maintenant je vois ma femme être victime des mêmes forces puissantes. »