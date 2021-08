Le prince William «voulait être séparé de Meghan» au milieu d’une dispute avec Harry | Royale | Nouvelles

in

Les relations tendues du prince Harry et de Meghan Markle avec la famille royale pourraient s’aggraver alors qu’un expert royal avertit que les Sussex pourraient baptiser leur fille Lilibet aux États-Unis. Richard Fitzwilliams a déclaré à l’Express que le couple « ferait les choses à sa manière ». Il a ajouté: “Il semble certain que son baptême se fera dans l’État d’origine de Meghan et avec le secret mais sans la controverse qui a entouré le baptême d’Archie.”

Cela représenterait un autre fossé entre le couple et The Firm – en particulier le duc et la duchesse de Cambridge.

Dans un livre publié en juin, il a été affirmé qu’une “dispute explosive” entre William et Harry avait conduit le duc de Cambridge à initier la scission de leurs ménages et la rupture ultime des soi-disant “Fab Four”.

L’historien et expert royal Robert Lacey a fait ces affirmations dans un nouveau livre « Battle of Brothers » – citant des initiés du palais.

M. Lacey a écrit: “William souhaitait être séparé de Meghan au jour le jour et cela signifiait également être séparé de son frère.”

Il cite également un ami disant que William « a jeté Harry hors » du palais de Kensington.

Les deux épouses, Kate et Meghan, ne se sont pas vues en personne depuis plus d’un an.

La première réunion en personne de William et Harry depuis plus d’un an a eu lieu en avril, lorsque la famille royale s’est réunie pour les funérailles du grand-père des frères, le prince Philip.

Les frères se sont également rencontrés en juillet pour dévoiler la statue de leur mère la princesse Diana dans les jardins du palais de Kensington.

William et Harry n’ont fait aucun discours lors de la cérémonie. Dans une brève déclaration commune, publiée après le dévoilement, ils ont déclaré : “Aujourd’hui, à l’occasion du 60e anniversaire de notre mère, nous nous souvenons de son amour, de sa force et de son caractère – des qualités qui ont fait d’elle une force pour le bien dans le monde, changeant d’innombrables vit pour le mieux.

“Chaque jour, nous souhaitons qu’elle soit toujours avec nous, et notre espoir est que cette statue soit considérée à jamais comme un symbole de sa vie et de son héritage.”

Rank-Broadley a déclaré que William et Harry avaient aidé avec des photographies, des souvenirs et des anecdotes sur leur mère, sur lesquelles il s’est inspiré lors de leurs visites régulières dans son studio.

Le décrivant comme un “effort de collaboration”, il a déclaré qu’il avait prêté “la plus grande attention aux deux princes dans ce qu’ils avaient à dire”, et il espérait que la statue pourrait leur apporter un “consolation”.

Alors que les frères se sont unis pour l’occasion, l’annonce d’Harry qu’il publiera ses mémoires l’année prochaine pourrait faire dérailler tout progrès réalisé dans leur relation.

La commentatrice royale et biographe Ingrid Seward a affirmé le mois dernier que William pourrait sortir le pire de tous du livre.

Elle a déclaré: “William est probablement celui qui sortira de ce pire car il y a une dispute entre William et Harry et fondamentalement, si Harry dit des choses inappropriées à propos de la monarchie, c’est l’avenir de William.

“Ce n’est pas l’avenir d’Harry, il n’y est plus maintenant, mais c’est l’avenir de William.”

Annonçant son accord avec les éditeurs Penguin Random House, Harry a déclaré qu’il refléterait “les hauts et les bas” et serait “précis et totalement véridique”.

Il a déclaré dans un communiqué: “J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu’homme que je suis devenu.

“J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.

“Je suis profondément reconnaissant d’avoir l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique.”