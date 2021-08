Le principal assistant de Cuomo démissionne alors que le gouverneur en difficulté fait face à de multiples allégations d’inconduite sexuelle

in

Un haut collaborateur du gouverneur de New York en difficulté Andrew Cuomo a démissionné de son poste à la suite d’un rapport accablant du procureur général de l’État concluant que le gouverneur avait harcelé sexuellement plusieurs femmes, selon plusieurs rapports.

“Cela a été le plus grand honneur de ma vie de servir le peuple de New York au cours des 10 dernières années”, a déclaré Melissa DeRosa dans un communiqué dimanche soir, ajoutant que les 2 dernières années avaient été “émotionnellement et mentalement éprouvantes”.

Plus tôt dans la semaine, le procureur général de New York, Letitia James, a publié un rapport détaillé accusant Cuomo d’inconduite sexuelle qui a incité le gouverneur à démissionner, notamment du président Biden, de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et du chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer.