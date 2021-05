Le principal challenger d’Abbott, Don Huffines, le blâme pour avoir permis des changements sexuels chez les enfants au Texas ⋆ .

Le promoteur immobilier du Texas, Don Huffines, qui devrait autofinancer sa campagne principale contre le gouverneur Greg Abbott, a publié une nouvelle publicité mettant en vedette Jeff Younger – le père de James Younger, 9 ans, qui s’identifie comme un garçon avec son père, mais est obligé de porter des robes et de s’identifier comme une fille par sa mère – ce qui claque Abbott pour son refus de prendre une position centrale sur la question des chirurgies de transition sexuelle des enfants et de la castration chimique.

L’annonce, publiée ce matin sur le compte Twitter officiel de Don Huffines, commence par un monologue de Younger. «Je vis au Texas et mon ex-femme essaie de faire la transition sexuelle de mon fils depuis l’âge de trois ans. Elle veut qu’il soit une fille. Je me bats pour la vie de mon fils parce que nos politiciens refusent d’interdire la pratique barbare de la thérapie de transition, des bloqueurs de la puberté et même des mutilations génitales sur les enfants », a déclaré Younger. «Il y a deux ans, après avoir reçu énormément de pression à propos de son silence sur cet abus, Greg Abbott a tweeté cela.

Dans le tweet de 2019, Abbott a déclaré: «Pour info, la question de James Younger, 7 ans, est examinée par le bureau du procureur général du Texas et le ministère de la Famille et des services de protection du Texas. Younger explique qu’Abbott est resté complètement silencieux et inactif sur la question depuis la rédaction du tweet il y a près de deux ans.

La thérapie de transition et la chirurgie des mutilations génitales sur les enfants sont légales au Texas. C’est absurde, et quand je serai gouverneur, nous mettrons fin à tout cela. pic.twitter.com/vuwfMfr9qK – Don Huffines (@DonHuffines) 20 mai 2021

«Depuis ce tweet, Abbott n’a rien dit ni fait quoi que ce soit à propos du cas de mon fils ou d’autres personnes du même genre. La semaine dernière, les républicains ont même tué la législation qui interdirait les chirurgies de changement de sexe sur les enfants ici même au Texas », a noté Younger. Jusqu’à présent, les républicains du Texas ont tué au moins trois projets de loi qui mettraient fin aux transitions entre les sexes chez les enfants dans l’État, malgré une campagne militante massive et la voix du commissaire à l’agriculture du Texas, Sid Miller, apparaissant dans une publicité exhortant les républicains du Texas à interdire la pratique, puis apparaissant sur Tucker Carlson Tonight.

«Cette session, Abbott a donné la priorité à l’expansion d’Internet en milieu rural tout en refusant de protéger les enfants du Texas. Le silence et l’inaction d’Abbott mettent en danger les enfants du Texas, mais depuis le début, Don Huffines m’a soutenu pour protéger les enfants du Texas. Don est le leader éprouvé dont nous avons besoin pour diriger cet État », a conclu Younger. Huffines a alors promis: «En tant que gouverneur, je mettrai fin à la pratique barbare de ces thérapies abusives sur des enfants de deux ans et la mutilation des enfants du Texas prendra fin. Nous n’avons plus de temps. Plus d’excuses.”

Regardez l’interview exclusive de National File avec Jeff Younger: