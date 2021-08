Le principal collaborateur du gouverneur de New York en difficulté Andrew Cuomo démissionne

in

Le gouverneur de New York Andrew Cuomo s’adresse aux médias lors d’une conférence de presse à Manhattan le 5 mai 2021 à New York.

Un collaborateur de premier plan du gouverneur de New York en difficulté Andrew Cuomo a démissionné dimanche, déclarant dans un communiqué que les deux dernières années avaient été “émotionnellement et mentalement éprouvantes”.

Melissa DeRosa a démissionné de son poste de secrétaire du gouverneur alors que Cuomo fait face à des appels à démissionner après que le procureur général de New York a publié un rapport il y a moins d’une semaine alléguant que Cuomo avait harcelé sexuellement 11 femmes et violé les lois étatiques et fédérales.

Cuomo, qui a résisté aux appels à la démission des principaux législateurs démocrates et du président Joe Biden, a nié les allégations.

Dans un clip vidéo publié dimanche, l’un des accusateurs de Cuomo a déclaré sur “CBS This Morning” qu’elle pensait qu’elle figurait en premier dans le rapport du procureur général parce que ses allégations étaient les plus flagrantes de toutes les femmes qui se sont manifestées.

La femme, Brittany Commisso, identifiée dans le rapport comme l’assistante exécutive n ° 1, a déclaré qu’elle avait été tâtée et harcelée par Cuomo, un démocrate à son troisième mandat.

“Il m’a pelotée, il m’a touchée, pas seulement une mais deux fois, et je ne pense pas que cela soit arrivé à aucune des autres femmes, les attouchements”, a-t-elle déclaré.

DeRosa a révélé cette année qu’il avait fallu des mois à l’administration pour publier des données sur le nombre de décès dus aux coronavirus dans l’État, car les responsables “se figeaient” craignant que les informations “soient utilisées contre nous”.

Le procureur général de l’État, Letitia James, a révélé que le Département de la santé de l’État avait sous-déclaré jusqu’à 50% les décès de Covid-19 dans les maisons de soins infirmiers. Les enquêteurs fédéraux ont lancé une enquête préliminaire sur la façon dont l’administration a traité les données en février.

L’enquête a commencé après que DeRosa a fait ses commentaires, ont déclaré à NBC News des personnes proches du dossier, bien qu’il ne soit pas clair si DeRosa fait l’objet de cette enquête.

Dans sa déclaration dimanche, elle a déclaré qu’elle était “à jamais reconnaissante d’avoir pu travailler avec des collègues aussi talentueux et engagés au nom de notre État”.