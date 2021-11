Le principal collaborateur du prince Charles démissionne suite au scandale du « cash for Honors »

Michael Fawcett ne cherchera pas à lutter contre une enquête officielle, c’est entendu (Photo: .)

Le bras droit du prince de Galles a démissionné hier soir après avoir été pris dans le scandale du « cash for Honors ».

Michael Fawcett a quitté son poste de directeur général de l’un des organismes de bienfaisance de Charles et ne fournira plus de services à Clarence House.

Il avait temporairement démissionné de son poste à la Fondation du Prince en septembre.

Mais un porte-parole de l’association caritative a confirmé qu’il avait depuis démissionné, des amis affirmant qu’il avait le « cœur brisé » et « brisé » par ce qui s’était passé.

M. Fawcett, 59 ans, est accusé d’avoir proposé d’aider un milliardaire saoudien donateur à l’association caritative à obtenir le titre de chevalier et la citoyenneté britannique.

L’ancien valet du prince, qui a gravi les échelons pour devenir l’un de ses collaborateurs les plus proches et les plus puissants, ne cherche pas à se battre contre une enquête officielle, c’est entendu.

M. Fawcett, 59 ans, a démissionné après 40 ans de carrière dans la maison royale (Photo: .)



L’ancien valet a gravi les échelons pour devenir un puissant conseiller du prince Charles (Photo: .)

Le Mail on Sunday a publié une lettre de 2017 dans laquelle M. Fawcett aurait déclaré qu’il était disposé à déposer une demande pour changer le CBE honoraire de l’homme d’affaires Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz en un KBE.

Il a également écrit qu’il soutiendrait sa demande de citoyenneté, a rapporté le journal.

La lettre, écrite sur du papier à en-tête dans la capacité de M. Fawcett à l’époque en tant que directeur général du Dumfries House Trust, indiquait que les demandes seraient déposées en réponse au « soutien le plus récent et le plus attendu » du trust.

En septembre, Clarence House a déclaré que Charles n’avait « aucune connaissance de la prétendue offre d’honneurs ou de la citoyenneté britannique sur la base d’un don à ses œuvres caritatives ».

Il a insisté sur le fait que le royal soutenait pleinement une enquête de la Fondation du prince.

M. Fawcett avait déjà été contraint de démissionner à deux autres occasions, suite à des accusations d’intimidation et de vente de cadeaux royaux indésirables (Photo: REX)



Des amis disent que M. Fawcett a «le cœur brisé» et «brisé» par ce qui s’est passé (Photo: Jamie Wiseman pour The Daily Mail)

Hier, un porte-parole de Clarence House a déclaré qu’il coupait les liens avec M. Fawcett à titre personnel et qu’il ne travaillerait plus jamais avec sa société de planification de fêtes Premier Mode.

Un porte-parole a déclaré: « Michael Fawcett et Premier Mode ne nous fourniront plus de services à l’avenir. Nous avons tous accepté de mettre fin à ces arrangements.

M. Fawcett a été nommé au poste de directeur général de la Fondation du prince de Charles en 2018 dans le cadre d’une réorganisation des œuvres caritatives du prince.

Des amis disent que le scandale a été « dévastateur » pour M. Fawcett. L’un d’eux a déclaré: « Michael a démissionné et il ne reviendra jamais. Il a perdu cinq kilos de poids et n’est plus que l’ombre de lui-même.

Une lettre divulguée montre que M. Fawcett propose d’aider Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz à obtenir le titre de chevalier et la citoyenneté britannique (Photo: Zhivko Mironov)



Clarence House a déclaré qu’il coupait les liens avec M. Fawcett à titre personnel à la suite du dernier scandale (Photo: REX)

M. Fawcett a déjà été contraint de démissionner à deux reprises – une fois en 1998 après avoir été accusé d’intimidation et de nouveau en 2003 lorsqu’il a été accusé d’avoir vendu des cadeaux royaux non désirés.

La deuxième fois, une enquête interne l’a innocenté d’inconduite financière et le prince lui a accordé une indemnité de départ de 500 000 £, rapporte le Daily Mail.

Il a ensuite obtenu son rôle de 95 000 £ par an en tant que directeur général de l’association caritative du futur roi.

Premier Mode a également remporté un contrat lucratif pour organiser la plupart des divertissements officiels et privés du Prince.

