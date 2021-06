Le principal échange de crypto-monnaie en Inde soutenu par Binance est sous contrôle juridique

in

WazirX semble être en difficulté depuis que ED a émis l’avis de cause de démonstration à son M / s Zanmai Labs Pvt Ltd. WazirX est en effet la principale plate-forme d’échange de crypto en Inde qui permet aux clients d’échanger des crypto-monnaies.

Shutterstock

Bien que Nischal Shetty, directeur, ait nié tout avis publié, il a sûrement été émis par la Foreign Exchange Administration pour blanchiment d’argent en cours de Rs 2 790,74 crore. La nouvelle a été révélée par l’utilisateur officiel de Twitter de la Direction de la conformité le 11 juin 2021.

Source de l’image : Twitter

WazirX a nié toutes les allégations selon lesquelles ED aurait reçu un avis de cause apparente. De plus, son compte Twitter indique que WazirX fournit toujours toutes les informations aux autorités.

Source de l’image : Twitter

Cela signifie-t-il que WazirX P2P est réglementé ? N’étiez-vous pas impliqué dans le blanchiment d’argent ? Nous allons explorer. Tout d’abord, si vous ne savez pas ce qu’est exactement WazirX P2P, laissez-moi vous dire qu’il permet aux utilisateurs de vendre et d’acheter des USDT directement avec d’autres vendeurs et acheteurs. Ici, P2P signifie ‘People to People’.

Auparavant, le 20 mai 2021, WazirX a mis son compte Paytm hors ligne. Depuis lors, WazirX P2P est devenu le moyen courant d’acheter et de vendre des USDT en utilisant la roupie nationale indienne (INR). Eh bien, c’est principalement parce que Paytm Payments Bank a arrêté les transactions de crypto-monnaie.

WazirX P2P fonctionne en faisant correspondre une personne cherchant à vendre des USDT pour Fiat avec une autre personne cherchant à acheter des USDT pour Fiat. De cette façon, l’acheteur transfère l’argent sur le compte du vendeur à l’aide d’UPI, et WazirX fournit l’USDT à l’acheteur une fois que le vendeur a confirmé le paiement. Cela semble facile, non ?

Mais récemment, il a été accusé d’avoir blanchi de l’argent d’une valeur de 2790,74 crores de roupies via des applications de jeu en ligne illégales appartenant à des Chinois. Le jeu ou les paris en ligne sont un type de jeu qui se joue sur Internet dans diverses applications, y compris les jeux.

Il a été découvert que des citoyens chinois avaient converti l’INR blanchi en USDT, puis transférés dans des portefeuilles Binance.

WazirX P2P n’est-il pas réglementé ?

En particulier, l’article 3 de la loi sur la gestion des changes stipule qu’une personne ne doit pas négocier de devises étrangères. Le gouvernement central établit la Direction de la conformité (ED) pour mener une enquête contre les entités qui violent les règles de la FEMA.

Vous pouvez en savoir plus sur la FEMA ici https://m.rbi.org.in/Scripts/BS_FemaNotifications.aspx?Id=164

WazirX peut être correctement étiqueté comme non réglementé car il ne collecte même pas les documents obligatoires requis, ce qui constitue une violation des directives FEM. La plate-forme a transféré des cryptos d’une valeur de Rs 1400 crore et reçu des cryptos d’une valeur de Rs 880 crore vers et depuis des comptes Binance. Le point critique est que ces transactions n’étaient pas disponibles sur la blockchain pour enquête.