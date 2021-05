Le principal facteur des Rangers dans la décision David Quinn de Chris Drury ⋆ .

Les Rangers n’avaient pas l’intention de renvoyer John Tortorella après la saison 2012-13 au cours de laquelle l’entraîneur s’est battu sans cesse avec ses meilleurs joueurs, était mécontent de la composition d’une formation transformée et s’est terminé par une défaite d’un pas en arrière au deuxième tour par futur champion de la Coupe Boston.

Mais lorsqu’un joueur de haut niveau après l’autre (après l’autre) a dit au directeur général de l’époque, Glen Sather, que l’équipe ne pouvait plus supporter la tension constante créée par le style de confrontation de l’entraîneur et qu’un changement était nécessaire derrière le banc, Tortorella était absent. Dans les 24 heures.

Maintenant, cette référence ne concerne pas la possibilité d’un Tortorella II à New York, mais il s’agit de l’impact des réunions de sortie. Les Rangers auront le leur lundi avec le nouveau président-directeur général Chris Drury. Et les joueurs de haut niveau de l’équipe auront leur mot à dire sur la vie sous David Quinn. Leur contribution pourrait être cruciale si Drury entre dans les réunions indécis sur le sort de l’entraîneur-chef, qui est aux trois cinquièmes de son contrat de cinq ans.

Nous sommes à l’aube de la phase II de l’effort de reconstruction qui, nous l’espérons, comprendra une ordonnance d’interdiction visant à arrêter la prolifération d’informations sur le nombre de joueurs âgés de 23 ans et moins dans l’alignement chaque nuit.

Un ordre de cesser et de s’abstenir devrait également être émis pour arrêter la mesure constante de savoir si (et dans quelle mesure) les Rangers sont ou étaient en avance sur le calendrier. S’ils l’étaient, ou le sont, c’est à cause de la signature en 2019 de l’agent libre Artemi Panarin et de l’explosion au statut d’élite de Mika Zibanejad (et bien plus sur le n ° 93 dans les jours et les semaines à venir).

Cet été est sur la prochaine étape et tourné vers l’avenir. Drury a pour mandat de transformer la collection d’actifs hérités du régime précédent en un produit plus fini capable de faire les séries éliminatoires et de disputer la Coupe. Trop tôt? Je ne pense pas. Je pense aussi qu’il est temps et c’est pourquoi je ne suis pas entré dans l’hystérie en apprenant les changements du front office. Je pense que la hiérarchie a placé la barre trop bas pour la saison 2020-2021 et risquait de le faire pour la saison prochaine également, et c’est l’essence même de la raison pour laquelle John Davidson et Jeff Gorton ont été licenciés.

Drury est un homme aussi méticuleux que vous le rencontrerez. Il garde tout à portée de main. Et il est dur. Quiconque pense que Drury va être une sorte de marionnette pour Dolan ou pour Glen Sather ne le connaît pas. Quiconque pense que Drury a accepté cette mission sans assurance d’autonomie n’a aucune idée de qui il est. Sa nature douce camoufle souvent sa colonne vertébrale d’acier. De cette façon, de loin, il me rappelle Steve Yzerman. Il pourrait y avoir de pires comparaisons.

La décision de Drury sur Quinn ne sera donc pas influencée par leur parenté à l’Université de Boston. Cela ne sera pas teinté par le fait que Drury était un partisan enthousiaste de Quinn lorsqu’il est devenu candidat pour succéder à Alain Vigneault derrière le banc après 2017-2018.

L’entraîneur des Rangers David Quinn (à gauche) et Chris Drury (à droite) NY Post: Charles Wenzelberg

Et, aussi injuste que cela puisse être, il ne s’agira pas de savoir si Quinn mérite une autre chance sur les performances passées et cette fois avec une liste qui devrait être renforcée avec des joueurs qui ont des attributs qu’il a convoités tout au long de son mandat. Et bien que Quinn soit une personne aussi fine et compatissante que vous espérez jamais connaître et que les Rangers auraient jamais derrière le banc, il ne s’agit pas de cela non plus.

Il s’agira simplement de savoir si Drury a confiance en Quinn pour être l’entraîneur qui peut amener l’équipe au niveau supérieur ou si le directeur général du hockey croit que les Rangers ont besoin d’un entraîneur avec plus d’expérience et une expérience de succès dans la LNH pour prendre le relais et reprendre l’équipe. N’oubliez pas que lorsque Quinn a été embauché, les Rangers étaient à la recherche d’un entraîneur de développement. Ce train a quitté Penn Station.

Il y a une file d’entraîneurs expérimentés – un couple avec des Coupes Stanley sur leur CV d’entraîneur, un couple avec des Coupes gagnées en tant que joueur – formant pour succéder à Quinn même s’il est encore en place. Tortorella est disponible pour une réunion, Mike Babcock est là-bas à la recherche d’un retour, Rick Tocchet sera sur le marché, Gerard Gallant est à la recherche d’un emploi et Bruce Boudreau aussi.

Et n’oubliez jamais que Drury a disputé les quatre premières années de sa carrière au Colorado avec Patrick Roy, actuellement entraîneur-directeur général du Québec dans la LHJMQ et qui pourrait avoir une affinité particulière pour Alexis Lafrenière.

La décision ne devrait pas tarder à venir, même si cela prend trois ans. Drury a observé attentivement. Il était sur la glace avec l’équipe pendant cette séquence de 10 jours où Quinn était absent. La décision peut avoir été prise avant ces réunions de sortie.

Les Rangers ont fait des changements au front office. Ils apporteront des modifications à la programmation. L’argent intelligent est également en train de changer derrière le banc.