Le principal rédacteur en chef d’un journal de l’Arizona déclare que l’audit électoral est entre les mains de “ théoriciens du complot ” ⋆ .

Le rédacteur en chef d’un grand journal de l’Arizona affirme que l’audit électoral en cours de l’État dans le comté de Maricopa a été «acheté et vendu» et est entre les mains de «théoriciens du complot», remarques incendiaires d’un journaliste prétendument neutre supervisant la couverture de l’événement.

Greg Burton, le rédacteur en chef de l’Arizona Republic, a fait les commentaires à la suite d’informations selon lesquelles les journalistes se sont vu refuser l’accès pour couvrir l’audit au Veterans Memorial Coliseum à Phoenix.

«Il est clair que cet audit a été acheté et vendu par des partisans hyper déterminés à semer le doute», a déclaré Burton dans un rapport de la République sur la coupure médiatique présumée. «Les dirigeants du Sénat ont limité l’accès légitime à la presse et remis les votes de l’Arizona aux théoriciens du complot.»

Burton n’a pas répondu à une demande de commentaire samedi soir.

Sa biographie sur le site Web de l’Arizona Republic le répertorie également comme «un rédacteur régional pour USA TODAY in the West, dirigeant les rédactions à Washington, Oregon, Montana, Nevada, Utah, Californie et Arizona.

L’audit est réalisé par Cyber ​​Ninjas, une société de sécurité numérique basée en Floride.

Les républicains du Sénat de l’État de l’Arizona se sont battus pendant plusieurs mois pour mener l’audit; un juge plus tôt cette année a ordonné aux responsables de Maricopa de se conformer à la demande du Sénat et de retourner un nombre important de dossiers, y compris plus de 2 millions de bulletins de vote de l’élection de 2020.

Lien source