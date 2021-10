Le principal régulateur bancaire américain se coordonne avec la Fed et l’OCC sur des politiques claires pour détenir la crypto

Actualités Bitcoin

Le principal régulateur bancaire américain se coordonne avec la Fed et l’OCC pour avoir une politique claire pour détenir la crypto au bilan

AnTy27 octobre 2021

La Federal Deposit Insurance Corporation a les yeux rivés sur les crypto-monnaies.

Une équipe de régulateurs bancaires américains s’associera à d’autres agences pour coordonner les politiques indiquant comment et dans quelles circonstances les banques peuvent s’engager dans des activités impliquant la cryptographie.

L’agence de réglementation a travaillé avec la Réserve fédérale et le Bureau du contrôleur de la monnaie pour fournir une feuille de route aux banques pour s’engager dans les actifs cryptographiques, a déclaré la présidente de la FDIC, Jelena McWilliams, lors de la conférence Money 20/20 à Las Vegas.

« Je pense que nous devons autoriser les banques dans cet espace tout en gérant et en atténuant les risques de manière appropriée », a déclaré McWilliams, qui préside le principal régulateur bancaire américain FDC, dans une interview.

« Si nous n’amenons pas cette activité à l’intérieur des banques, elle va se développer en dehors des banques. Les régulateurs fédéraux ne pourront pas le réglementer.

Cette équipe de « sprint » de cryptographie, annoncée pour la première fois en mai, vise à assurer la coordination de la politique de cryptographie entre leurs principaux régulateurs bancaires américains, la FDIC, la Fed et l’OCC. La politique pourrait couvrir des règles plus claires sur la conservation des crypto-monnaies, les utiliser comme garantie pour les prêts ou les conserver dans les bilans.

« Mon objectif dans ce groupe interagences est essentiellement de fournir aux banques un moyen d’agir en tant que dépositaire de ces actifs, d’utiliser des actifs cryptographiques, des actifs numériques comme une forme de garantie. » « À un moment donné, nous allons nous demander comment et dans quelles circonstances les banques peuvent les conserver dans leur bilan. »

Bien que l’élaboration d’une feuille de route pour la garde des actifs cryptographiques soit un problème facile à gérer, il est difficile de permettre à l’actif volatil d’être utilisé comme garantie ou de le mettre sur les bilans bancaires, a-t-elle ajouté.

« Le problème, c’est … l’évaluation de ces actifs et la fluctuation de leur valeur qui peut être presque quotidienne. » « Vous devez décider quel type de capital et de traitement des liquidités allouer à ces avoirs du bilan. »

Elle a également mentionné les pièces stables, affirmant qu’elles devraient être « soumises à une surveillance gouvernementale bien adaptée » pour tirer pleinement parti de leurs avantages potentiels tout en tenant compte des risques potentiels.

Dans l’ensemble, l’idée est de « fournir des règles de route claires pour permettre à l’innovation de prospérer tout en atténuant les risques », a déclaré McWilliams.

